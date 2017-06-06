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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705164612
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения договора поставки запорной арматуры
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 17:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394007, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, НАБ СПОРТИВНАЯ, 4, --, --
Почтовый адрес
394026, г. Воронеж, проспект Труда, д.91
Контактный телефон
+7 473 220-54-16
Факс
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Адрес электронной почты
koroteeva@vtes.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коротеева Валерия Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запорной арматуры
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2017 14:00 GMT +306.06.2017 14:0006.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705164612Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматурыВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 14:0006.06.2017 14:0006.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705164612Дата и время вскрытия заявок Поставка запорной арматурыВоронеж
Подведение итогов не позднее
15.06.2017 14:0015.06.2017 14:0015.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705164612Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматурыВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запорной арматуры
Начальная цена
1 585 508,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 3 "Технические требования" и разделом ; "Проект договора" документации запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с разделом 3 "Технические требования" и разделом ; "Проект договора" документации запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394007, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, НАБ СПОРТИВНАЯ, 4, --, --
394026, г. Воронеж, проспект Труда, д.91
28.14.1
28.14
Кол-во: 1
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