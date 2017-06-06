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    Главная / Торги / Право заключения договора поставки запорной арматуры

    Право заключения договора поставки запорной арматуры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.06.2017 14:0006.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705164612Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматурыВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705164612

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора поставки запорной арматуры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2017 17:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Раздел 3.Техническое требование

    Раздел 4. Проект договора

    Документация запроса предложений с изм.

    Информация о внесенных изменениях

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394007, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, НАБ СПОРТИВНАЯ, 4, --, --

    Почтовый адрес

    394026, г. Воронеж, проспект Труда, д.91

    Контактный телефон

    +7 473 220-54-16

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    koroteeva@vtes.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коротеева Валерия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запорной арматуры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.06.2017 14:00 GMT +306.06.2017 14:0006.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705164612Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматурыВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    06.06.2017 14:0006.06.2017 14:0006.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705164612Дата и время вскрытия заявок Поставка запорной арматурыВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2017 14:0015.06.2017 14:0015.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705164612Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматурыВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.201715.06.2017 14:0015.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705164612Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматурыВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запорной арматуры

    Начальная цена

    1 585 508,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с разделом 3 "Технические требования" и разделом ; "Проект договора" документации запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с разделом 3 "Технические требования" и разделом ; "Проект договора" документации запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с разделом 3 "Технические требования" и разделом ; "Проект договора" документации запроса предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394007, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, НАБ СПОРТИВНАЯ, 4, --, --

    394026, г. Воронеж, проспект Труда, д.91

    Классификатор ОКПД2

    28.14.1

    Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    Документация лота

    Раздел 3.Техническое требование

    30.05.2017

    Раздел 4. Проект договора

    30.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка запорной арматуры"

    Кол-во: 1

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