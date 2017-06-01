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Номер извещения
ГП717380
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ПОПОЗИЦИОННАЯ ЗАКУПКА НА ПОСТАВКУ ЛЕГИРОВАННЫХ ЛОМОВ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 16:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-80-25 доб. 7552
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Rauil.Atlasov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Атласов Рауиль Ислаимович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ПОПОЗИЦИОННАЯ ЗАКУПКА НА ПОСТАВКУ ЛЕГИРОВАННЫХ ЛОМОВ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПОПОЗИЦИОННАЯ ЗАКУПКА НА ПОСТАВКУ ЛЕГИРОВАННЫХ ЛОМОВ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1. Лом легированный 3Б-23 габ - 100 тонн; 2. Лом легированный 3Б-38 габ. - 200 тонн; 3. Лом легированный 3Б-7 габ. - 100 тонн; 4. Лом легированный 3Б-5 габ.(16Б5 стружка) - 100 тонн; 5. Лом легированный 3Б-14 габ. - 300 тонн;
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы, дом б/н., ООО «ОМЗ-Спецсталь», цех 36Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
38.32.22.112
38.32.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 100
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