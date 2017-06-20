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Номер извещения
31705163994
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по геолого-технологическим исследованиям при бурении скважины Пашкинского месторождения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 16:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1
Контактный телефон
+7 499 689-50-01 доб. 1197
Факс
+7 499 689-50-01
Адрес электронной почты
otreseina@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тресеина Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по геолого-технологическим исследованиям на Пашкинском месторождении АО "Оренбургнефтеотдача"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2017 14:00 GMT +320.06.2017 14:0020.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705163994Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по геолого-технологическим исследованиям на Пашкинском месторождении АО "Оренбургнефтеотдача"Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2017 14:0020.06.2017 14:0020.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705163994Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по геолого-технологическим исследованиям на Пашкинском месторождении АО "Оренбургнефтеотдача"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по геолого-технологическим исследованиям на Пашкинском месторождении АО "Оренбургнефтеотдача"
Начальная цена
553 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РМНТК Нефтеотдача
Все закупки и тендеры АО РМНТК Нефтеотдача
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1
09.10.12.190
09.10.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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