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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП717374
Уникальный номер закупки
ОСКиЗД/17-000035
Наименование закупки
Закупка автогрейдера в соответствии с техническим заданием
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 15:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 62210
Факс
+7 495 221-88-00
Адрес электронной почты
Olesya.Kiyan@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Киян Олеся Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автогрейдера, (в соответствии с техническим заданием)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2017 15:00 GMT +308.06.2017 15:0008.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717374Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автогрейдера, (в соответствии с техническим заданием)Москва
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2017 15:0008.06.2017 15:0008.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717374Дата и время вскрытия заявок Поставка автогрейдера, (в соответствии с техническим заданием)Москва
Подведение итогов не позднее
31.07.2017 23:5931.07.2017 23:5931.07.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717374Подведение итогов не позднее Поставка автогрейдера, (в соответствии с техническим заданием)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автогрейдера, (в соответствии с техническим заданием)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЕЧЕЛ
Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
29.52.22.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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