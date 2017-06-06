Поставка листового проката в соответствии с заявкой.

Лот 1

Поставка листового проката со следующими характеристиками: Марка стали, ГОСТ Толщина листа, мм Ширина листа, мм Длина листа, мм Вес, т Кол-во листов, шт. № внутреннего заказа 09Г2С-12-ГС-ТО КП 325 ГОСТ 19281-2014 Г19903-74 БПНО 8 1400 6200 3,000 5 20 48 571 Требования к материалу: в термообработанном состоянии – нормализация; с контролем ультразвуковым методом в объеме 100%, нормы контроля по 1 классу сплошности Г22727-88; с контролем макроструктуры, оценка по ГОСТ 5520-79. Материал предназначен для изготовления оборудования для АЭС, отнесенного ко 2 классу безопасности по НП-001-015. Допускается к поставке лист с иным раскроем, толщине, и с другими техническими характеристиками по согласованию с АО «Уралхиммаш». Обращаем Ваше внимание, на то, что вся продукция должна иметь читаемый сертификат качества, заверенный синей печатью поставщика, бирку, в которой указаны номера плавок, партий, позволяющие идентифицировать поставляемый металлопрокат с сертификатом завода-изготовителя.