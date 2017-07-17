На право заключения договора купли-продажи нежилого здания и земельного участка по адресу г. Челябинск, ул. Сталеваров, дом 7в: 1) Продажа нежилого здания, общей площадью 705,5 квадратных метров; 2) земельный участок под зданием общей площадью 795 квадратных метров кадастровый номер 74:36:0116008:20. Заключены долгосрочные договоры аренды с якорными арендаторами на все здание.