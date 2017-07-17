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Номер извещения
ГП717376
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи с АО АМНГР» (Продавец) на продажу гаража № 26
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 16:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Почтовый адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 748-64-24 доб. 3041
Факс
+7 495 748-64-23
Адрес электронной почты
dbobrov@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бобров Дмитрий Леонидович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Гараж № 26
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.07.2017 12:00 GMT +317.07.2017 12:0017.07.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717376Дата и время окончания срока приема заявок Гараж № 26Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.07.2017 10:0026.07.2017 10:0026.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717376Дата окончания срока рассмотрения заявок Гараж № 26Москва
Дата и время проведения
31.07.2017 10:0031.07.2017 10:0031.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717376Дата и время проведения Гараж № 26Москва
Подведение итогов не позднее
07.08.2017 11:2507.08.2017 11:2507.08.2017 11:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717376Подведение итогов не позднее Гараж № 26Москва
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
07.08.201707.08.2017 11:2507.08.2017 11:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717376Подведение итогов не позднее Гараж № 26Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Гараж № 26
Начальная цена
430 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Арктикморнефтегазразведка»
Все закупки и тендеры «Арктикморнефтегазразведка»
Адрес местонахождения
183039, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, ул. Академия Книповича, д. 33, к.3
41.20.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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