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    Главная / Торги / Извещение о проведении закупки металлических изделий

    Извещение о проведении закупки металлических изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2017 11:0005.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717366Дата и время окончания срока приема заявок Извещение о проведении закупки металлических изделийЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717366

    Уникальный номер закупки

    424

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Извещение о проведении закупки металлических изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2017 15:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Приложение 1.1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-19-98

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    E.leushina@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Леушина Евгения Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Извещение о проведении закупки металлических изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2017 11:00 GMT +305.06.2017 11:0005.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717366Дата и время окончания срока приема заявок Извещение о проведении закупки металлических изделийЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    05.06.2017 11:0005.06.2017 11:0005.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717366Дата и время вскрытия заявок Извещение о проведении закупки металлических изделийЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.201714.06.2017 15:0014.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717366Подведение итогов не позднее Извещение о проведении закупки металлических изделийЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Извещение о проведении закупки металлических изделий

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ПАО УралмашзаводаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно запросу

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.92.13.000

    Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые из недрагоценных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КРЫШКА ЛОТКА; L=3000; Код-35522; (H=15мм,В=100мм); Фирма DKC"

    Кол-во: 25

    "Позиция 2"

    "ХОМУТ; 4,8х200мм белый; кат. №; UHH31-D048-200-100; ф."IEK"Россия"

    Кол-во: 600

    "Позиция 3"

    "КОНСОЛЬ; МLмонолитная; Код 34101; (В=100мм); ф.DKC"

    Кол-во: 80

    "Позиция 4"

    "КОНСОЛЬ; МLмонолитная; Код 34103; (В=200мм); ф.DKC"

    Кол-во: 90

    "Позиция 5"

    "ЛОТОК МЕТ.ПЕРФОРИРОВ; L=3000; Код 35304; (H=80мм,В=200мм); ф.DKC"

    Кол-во: 49

    "Позиция 6"

    "КРЫШКА ЛОТКА; L=3000; Код-35524; (H=15мм,В=200мм); Фирма DKC"

    Кол-во: 49

    "Позиция 7"

    "ЛОТОК МЕТ.ПЕРФОРИРОВ; L=3000,; Код 35262; (H=50мм,В=100мм); ф.DKC"

    Кол-во: 25

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    Забайкальский край
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