Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку измерителя комбинированного.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Все обязательства участника по поставке товара заказчику должны быть исполнены в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора согласно Спецификации. Досрочная поставка разрешается с предварительного письменного согласия заказчика. Оплата в размере 100,00 % в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки товара (фактического выполнения работ/оказания услуг) на склад заказчика и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная) денежными средствами на расчетный счет Поставщика.