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Номер извещения
31705163334
Уникальный номер закупки
458/352-А
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку измерителя комбинированного.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 15:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 329-55-91
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki@zik.ru
Ф.И.О. контактного лица
Таушканова Наталия Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Поставка измерителя комбинированного
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2017 06:30 GMT +319.06.2017 06:3019.06.2017 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705163334Дата и время окончания срока приема заявок Поставка измерителя комбинированногоЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.07.2017 21:0007.07.2017 21:0007.07.2017 21:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705163334Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка измерителя комбинированногоЕкатеринбург
Дата и время проведения
10.07.2017 09:0010.07.2017 09:0010.07.2017 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705163334Дата и время проведения Поставка измерителя комбинированногоЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
11.07.2017 21:0011.07.2017 21:0011.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705163334Подведение итогов не позднее Поставка измерителя комбинированногоЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка измерителя комбинированного
Начальная цена
146 260,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 462,60 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 компл.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО «МЗИК», 620017, Россия, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д.18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
26.51.53.140
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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