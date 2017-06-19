Поставка системы контроля монтажа УЛЕЙ на 16500 каналов (Россия) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705163357 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка системы контроля монтажа УЛЕЙ на 16500 каналов (Россия) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору). Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Способ реализации Дата публикации

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