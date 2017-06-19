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Номер извещения
31705163357
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка системы контроля монтажа УЛЕЙ на 16500 каналов (Россия) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 15:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
Почтовый адрес
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
Контактный телефон
+7 8362 68-30-55
Факс
+7 8362 42-87-17
Адрес электронной почты
sozd@marimmz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чухланцева Ольга Вадимовна
Место рассмотрения предложений
Йошкар-Ола
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка системы контроля монтажа УЛЕЙ на 16500 каналов (Россия)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2017 08:00 GMT +319.06.2017 08:0019.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705163357Дата и время окончания срока приема заявок Поставка системы контроля монтажа УЛЕЙ на 16500 каналов (Россия) Йошкар-Ола
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.06.2017 12:0026.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705163357Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка системы контроля монтажа УЛЕЙ на 16500 каналов (Россия) Йошкар-Ола
Дата и время проведения
28.06.2017 10:0028.06.2017 10:0028.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705163357Дата и время проведения Поставка системы контроля монтажа УЛЕЙ на 16500 каналов (Россия) Йошкар-Ола
Подведение итогов не позднее
28.06.2017 14:0028.06.2017 14:0028.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705163357Подведение итогов не позднее Поставка системы контроля монтажа УЛЕЙ на 16500 каналов (Россия) Йошкар-Ола
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка системы контроля монтажа УЛЕЙ на 16500 каналов (Россия)
Начальная цена
23 998 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15, АО «Марийский машиностроительный завод»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
26.51.43.120
46.62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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