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Номер извещения
ГП717364
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Круги ст 20: 12,30,45; ст 40Х: 24,30,45,50,100,130,220; шестигранник 55 ст 20
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 15:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-17-16
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
A.Afanaseva@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Афанасьева Алена Не указано
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Круги ст 20: 12,30,45; ст 40Х: 24,30,45,50,100,130,220; шестигранник 55 ст 20
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Круги ст 20: 12,30,45; ст 40Х: 24,30,45,50,100,130,220; шестигранник 55 ст 20
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
27.10.83.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 2000
Кол-во: 400
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