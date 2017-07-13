Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата работ осуществляется в следующем порядке: 100% от стоимости выполненных объемов работ в течение 60 календарных дней с даты окончания месяца, в котором подписаны акты формы КС-2, КС-3; Штрафные санкции за не своевременное выполнение или некачественное выполнение своих обязательств; Объемы и номенклатуру материалов и оборудования, поставляемых на объект строительства, определяет Заказчик