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Номер извещения
31705163113
Уникальный номер закупки
85
Наименование закупки
Поставка плит дорожных железобетонных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 14:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А
Почтовый адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А
Контактный телефон
+7 8332 74-03-63
Факс
+7 8332 58-61-22
Адрес электронной почты
info@vmpavitec.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кириллов Артём Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Киров
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Плиты дорожные железобетонные
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2017 07:00 GMT +320.06.2017 07:0020.06.2017 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705163113Дата и время окончания срока приема заявок Плиты дорожные железобетонные Киров
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.2017 17:0028.06.2017 17:0028.06.2017 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705163113Дата окончания срока рассмотрения заявок Плиты дорожные железобетонные Киров
Дата и время проведения
30.06.2017 11:0030.06.2017 11:0030.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705163113Дата и время проведения Плиты дорожные железобетонные Киров
Подведение итогов не позднее
03.07.2017 17:0003.07.2017 17:0003.07.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705163113Подведение итогов не позднее Плиты дорожные железобетонные Киров
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Плиты дорожные железобетонные
Начальная цена
4 454 999,73
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВМП АВИТЕК
Все закупки и тендеры АО ВМП АВИТЕК
Адрес местонахождения
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А
23.61.12.143
46.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
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