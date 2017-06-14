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Номер извещения
ГП717360
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Обслуживание комплекса программ "1С предприятие 8.2"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 14:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Морской Торговый порт "Усть-Луга", Комплекс наливных грузов
Почтовый адрес
188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисепп, Б. Советская, 16/15 А/Я 76
Контактный телефон
+7 911 831-47-21
Факс
Адрес электронной почты
dkazantsev@nevpipeco.ru
Ф.И.О. контактного лица
Казанцев Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Кингисепп
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обслуживание комплекса программ "1С предприятие 8.2"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 11:00 GMT +314.06.2017 11:0014.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717360Дата и время окончания срока приема заявок Обслуживание комплекса программ "1С предприятие 8.2"Кингисепп
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 11:0014.06.2017 11:0014.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717360Дата и время вскрытия заявок Обслуживание комплекса программ "1С предприятие 8.2"Кингисепп
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 19:0023.06.2017 19:0023.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717360Подведение итогов не позднее Обслуживание комплекса программ "1С предприятие 8.2"Кингисепп
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обслуживание комплекса программ "1С предприятие 8.2"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Невская трубопроводная компания
Все закупки и тендеры Невская трубопроводная компания
Адрес местонахождения
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Морской Торговый порт "Усть-Луга", Комплекс наливных грузов
188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисепп, Б. Советская, 16/15 А/Я 76
63.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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