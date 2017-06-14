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    Главная / Торги / Обслуживание комплекса программ "1С предприятие 8.2"

    Обслуживание комплекса программ "1С предприятие 8.2"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2017 11:0014.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717360Дата и время окончания срока приема заявок Обслуживание комплекса программ "1С предприятие 8.2"КингисеппПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717360

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Обслуживание комплекса программ "1С предприятие 8.2"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2017 14:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕВСКАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры Невская трубопроводная компания

    Юридический адрес

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Морской Торговый порт "Усть-Луга", Комплекс наливных грузов

    Почтовый адрес

    188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисепп, Б. Советская, 16/15 А/Я 76

    Контактный телефон

    +7 911 831-47-21

    Факс

    Адрес электронной почты

    dkazantsev@nevpipeco.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казанцев Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Кингисепп

    Закупки и тендеры Ленинградская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обслуживание комплекса программ "1С предприятие 8.2"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2017 11:00 GMT +314.06.2017 11:0014.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717360Дата и время окончания срока приема заявок Обслуживание комплекса программ "1С предприятие 8.2"Кингисепп

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2017 11:0014.06.2017 11:0014.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717360Дата и время вскрытия заявок Обслуживание комплекса программ "1С предприятие 8.2"Кингисепп

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2017 19:0023.06.2017 19:0023.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717360Подведение итогов не позднее Обслуживание комплекса программ "1С предприятие 8.2"Кингисепп

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    23.06.201723.06.2017 19:0023.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717360Подведение итогов не позднее Обслуживание комплекса программ "1С предприятие 8.2"Кингисепп

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обслуживание комплекса программ "1С предприятие 8.2"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Невская трубопроводная компания
    Все закупки и тендеры Невская трубопроводная компания

    Адрес местонахождения

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Морской Торговый порт "Усть-Луга", Комплекс наливных грузов

    188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисепп, Б. Советская, 16/15 А/Я 76

    Классификатор ОКПД2

    63.11

    Услуги по обработке данных, размещению и взаимосвязанные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обслуживание комплекса программ "1С предприятие 8.2""

    Кол-во: 0

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