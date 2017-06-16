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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП717358
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка серверного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 14:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125362, Российская Федерация, Москва, Свободы, 35
Почтовый адрес
125362, Российская Федерация, Москва, Свободы, 35
Контактный телефон
+7 495 967-69-40
Факс
--
Адрес электронной почты
syroezhko_ev@siamed.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сыроежко Екатерина Не
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка серверного оборудования в соответствии с ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.06.2017 15:00 GMT +316.06.2017 15:0016.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717358Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверного оборудования в соответствии с ТЗМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.06.2017 15:0016.06.2017 15:0016.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717358Дата и время вскрытия заявок Поставка серверного оборудования в соответствии с ТЗМосква
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 19:0030.06.2017 19:0030.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717358Подведение итогов не позднее Поставка серверного оборудования в соответствии с ТЗМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка серверного оборудования в соответствии с ТЗ
Начальная цена
1 900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД
Все закупки и тендеры АО СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД
Адрес местонахождения
125362, Российская Федерация, Москва, Свободы, 35
30.02.15.110
47.41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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