Поставка щебня Северо-Уренгойское, Самбургское НКГМ, Яро-Яхинское НГКМ.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: в течение 60 календарных дней с даты поступления Товара на месторождение (согласно базиса поставки) и предоставления Продавцом оригинала счета-фактуры и товарно-транспортных документов. Поставщик обязан предоставить Покупателю счет-фактуру, датированную отчетным месяцем (месяцем отгрузки), в срок не позднее 5 дней, считая со дня подписания Поставщиком Товарной накладной (ТОРГ 12).