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Номер извещения
ГП717371
Уникальный номер закупки
Н-0020
Наименование закупки
Поставка щебня Северо-Уренгойское, Самбургское НКГМ, Яро-Яхинское НГКМ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 15:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
Контактный телефон
+7 495 730-60-00
Факс
+7 495 730-60-00
Адрес электронной почты
Ivan.Romanov@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романов Иван Игоревич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка щебня на Северо-Уренгойское месторождение.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 15:00 GMT +309.06.2017 15:0009.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717371Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щебня на Северо-Уренгойское месторождение.Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2017 15:0009.06.2017 15:0009.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717371Дата и время вскрытия заявок Поставка щебня на Северо-Уренгойское месторождение.Москва
Подведение итогов не позднее
10.07.2017 18:0010.07.2017 18:0010.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717371Подведение итогов не позднее Поставка щебня на Северо-Уренгойское месторождение.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка щебня на Северо-Уренгойское месторождение.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тендерной документации. Покупатель оставляет за собой право изменить общее количество поставляемого Товара в пределах согласованного Опциона. Опцион Покупателя в сторону увеличения +50%. Опцион Покупателя в сторону уменьшения - 50%.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тендерной документации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НОВАТЭК
Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
08.12.12.140
08.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 24
Кол-во: 42
Кол-во: 3
Кол-во: 499
Поставка щебня на Самбургское НКГМ, Яро-Яхинское НГКМ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 15:00 GMT +309.06.2017 15:0009.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717371Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щебня на Самбургское НКГМ, Яро-Яхинское НГКМ.Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2017 15:0009.06.2017 15:0009.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717371Дата и время вскрытия заявок Поставка щебня на Самбургское НКГМ, Яро-Яхинское НГКМ.Москва
Подведение итогов не позднее
10.07.2017 18:0010.07.2017 18:0010.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717371Подведение итогов не позднее Поставка щебня на Самбургское НКГМ, Яро-Яхинское НГКМ.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка щебня на Самбургское НКГМ, Яро-Яхинское НГКМ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тендерной документации. Покупатель оставляет за собой право изменить общее количество поставляемого Товара в пределах согласованного Опциона. Опцион Покупателя в сторону увеличения +50%. Опцион Покупателя в сторону уменьшения - 50%.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тендерной документации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НОВАТЭК
Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
08.12.12.140
08.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 223
Кол-во: 696
Кол-во: 60
Кол-во: 437
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