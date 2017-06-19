www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705162929
Уникальный номер закупки
433/60-А
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на понижение) на право заключения договора на поставку трубок МКР.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 14:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 327-60-66
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki@zik.ru
Ф.И.О. контактного лица
Венцель Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубок МКР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2017 06:00 GMT +319.06.2017 06:0019.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705162929Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубок МКРЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.07.2017 16:0004.07.2017 16:0004.07.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705162929Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка трубок МКРЕкатеринбург
Дата и время проведения
05.07.2017 11:0005.07.2017 11:0005.07.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705162929Дата и время проведения Поставка трубок МКРЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
11.07.2017 11:3511.07.2017 11:3511.07.2017 11:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705162929Подведение итогов не позднее Поставка трубок МКРЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубок МКР
Начальная цена
559 379,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
11 187,58 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1772 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Покупатель самостоятельно забирает Товар со склада Поставщика (Перевозчика) в Челябинской области.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
23.19.11.140
23.19.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1772
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.