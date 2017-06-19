Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на понижение) на право заключения договора на поставку трубок МКР.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100% оплата в течение 10 рабочих дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В соответствии с ориентировочным периодом поставки, по заявкам Покупателя. Окончательный срок и объем поставки товара устанавливается заявкой Покупателя. Срок поставки не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента направления заявки Покупателем Поставщику на электронную почту ___________________. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены до «31» декабря 2017г. включительно. В случае направления Покупателем заявки Поставщику менее чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до «31»декабря 2017г., Поставщик обязуется поставить товар до «31»декабря 2017г. включительно.