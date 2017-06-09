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Номер извещения
ГП717367
Уникальный номер закупки
050-ЗП/17-079
Наименование закупки
Поставка инструмента для общепроизводственных нужд Цех1, Цех2, а также для формирования неснижаемого запаса.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 15:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
Почтовый адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
Контактный телефон
+7 34949 3-21-00 доб. 1068
Факс
+7 34949 3-21-00
Адрес электронной почты
o.nelyubova@northgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нелюбова Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Лот №1 - Поставка инструмента для общепроизводственных нужд Цех1, Цех2, а также для формирования неснижаемого запаса.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 13:00 GMT +309.06.2017 13:0009.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717367Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1 - Поставка инструмента для общепроизводственных нужд Цех1, Цех2, а также для формирования неснижаемого запаса. Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2017 13:0009.06.2017 13:0009.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717367Дата и время вскрытия заявок Лот №1 - Поставка инструмента для общепроизводственных нужд Цех1, Цех2, а также для формирования неснижаемого запаса. Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 16:0030.06.2017 16:0030.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717367Подведение итогов не позднее Лот №1 - Поставка инструмента для общепроизводственных нужд Цех1, Цех2, а также для формирования неснижаемого запаса. Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №1 - Поставка инструмента для общепроизводственных нужд Цех1, Цех2, а также для формирования неснижаемого запаса.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, Северо-Уренгойское месторождение, склад ГКП-1 ЗАО «Нортгаз» (200 км. от г. Новый Уренгой, район УКПГ-15)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 558
Лот №2 - Поставка профессионального инструмента для служб Цех1, Цех2;
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 13:00 GMT +309.06.2017 13:0009.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717367Дата и время окончания срока приема заявок Лот №2 - Поставка профессионального инструмента для служб Цех1, Цех2; Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2017 13:0009.06.2017 13:0009.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717367Дата и время вскрытия заявок Лот №2 - Поставка профессионального инструмента для служб Цех1, Цех2; Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 16:0030.06.2017 16:0030.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717367Подведение итогов не позднее Лот №2 - Поставка профессионального инструмента для служб Цех1, Цех2; Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №2 - Поставка профессионального инструмента для служб Цех1, Цех2;
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, Северо-Уренгойское месторождение, склад ГКП-1 ЗАО «Нортгаз» (200 км. от г. Новый Уренгой, район УКПГ-15)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 843
Лот №3 - Поставка пожарных, напорных рукавов, металлорукавов, шлангов высокого давления
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 13:00 GMT +309.06.2017 13:0009.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717367Дата и время окончания срока приема заявок Лот №3 - Поставка пожарных, напорных рукавов, металлорукавов, шлангов высокого давленияНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2017 13:0009.06.2017 13:0009.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717367Дата и время вскрытия заявок Лот №3 - Поставка пожарных, напорных рукавов, металлорукавов, шлангов высокого давленияНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 16:0030.06.2017 16:0030.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717367Подведение итогов не позднее Лот №3 - Поставка пожарных, напорных рукавов, металлорукавов, шлангов высокого давленияНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №3 - Поставка пожарных, напорных рукавов, металлорукавов, шлангов высокого давления
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, Северо-Уренгойское месторождение, склад ГКП-1 ЗАО «Нортгаз» (200 км. от г. Новый Уренгой, район УКПГ-15)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
45.31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1624
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