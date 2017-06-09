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    Главная / Торги / Поставка инструмента для общепроизводственных нужд Цех1, Цех2, а также для формирования неснижаемого запаса.

    Поставка инструмента для общепроизводственных нужд Цех1, Цех2, а также для формирования неснижаемого запаса.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2017 13:0009.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717367Дата и время окончания срока приема заявок Лот №3 - Поставка пожарных, напорных рукавов, металлорукавов, шлангов высокого давленияНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717367

    Уникальный номер закупки

    050-ЗП/17-079

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инструмента для общепроизводственных нужд Цех1, Цех2, а также для формирования неснижаемого запаса.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2017 15:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    ЛОТ1 ТЗ

    ЛОТ 2 ТЗ

    ЛОТ 3 ТЗ

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Юридический адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    Почтовый адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Контактный телефон

    +7 34949 3-21-00 доб. 1068

    Факс

    +7 34949 3-21-00

    Адрес электронной почты

    o.nelyubova@northgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нелюбова Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Лот №1 - Поставка инструмента для общепроизводственных нужд Цех1, Цех2, а также для формирования неснижаемого запаса.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.06.2017 13:00 GMT +309.06.2017 13:0009.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717367Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1 - Поставка инструмента для общепроизводственных нужд Цех1, Цех2, а также для формирования неснижаемого запаса. Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    09.06.2017 13:0009.06.2017 13:0009.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717367Дата и время вскрытия заявок Лот №1 - Поставка инструмента для общепроизводственных нужд Цех1, Цех2, а также для формирования неснижаемого запаса. Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2017 16:0030.06.2017 16:0030.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717367Подведение итогов не позднее Лот №1 - Поставка инструмента для общепроизводственных нужд Цех1, Цех2, а также для формирования неснижаемого запаса. Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 16:0030.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717367Подведение итогов не позднее Лот №1 - Поставка инструмента для общепроизводственных нужд Цех1, Цех2, а также для формирования неснижаемого запаса. Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот №1 - Поставка инструмента для общепроизводственных нужд Цех1, Цех2, а также для формирования неснижаемого запаса.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, Северо-Уренгойское месторождение, склад ГКП-1 ЗАО «Нортгаз» (200 км. от г. Новый Уренгой, район УКПГ-15)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата Продукции производится по факту поставки в размере 100% от стоимости Продукции в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки Продукции и получения Покупателем оригиналов документов.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Нортгаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Адрес местонахождения

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Классификатор ОКПД2

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка инструмента для общепроизводственных нужд Цех1, Цех2, а также для формирования неснижаемого запаса. "

    Кол-во: 558

    Лот 2

    Лот №2 - Поставка профессионального инструмента для служб Цех1, Цех2;

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.06.2017 13:00 GMT +309.06.2017 13:0009.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717367Дата и время окончания срока приема заявок Лот №2 - Поставка профессионального инструмента для служб Цех1, Цех2; Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    09.06.2017 13:0009.06.2017 13:0009.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717367Дата и время вскрытия заявок Лот №2 - Поставка профессионального инструмента для служб Цех1, Цех2; Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2017 16:0030.06.2017 16:0030.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717367Подведение итогов не позднее Лот №2 - Поставка профессионального инструмента для служб Цех1, Цех2; Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 16:0030.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717367Подведение итогов не позднее Лот №2 - Поставка профессионального инструмента для служб Цех1, Цех2; Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот №2 - Поставка профессионального инструмента для служб Цех1, Цех2;

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, Северо-Уренгойское месторождение, склад ГКП-1 ЗАО «Нортгаз» (200 км. от г. Новый Уренгой, район УКПГ-15)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата Продукции производится по факту поставки в размере 100% от стоимости Продукции в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки Продукции и получения Покупателем оригиналов документов.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Нортгаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Адрес местонахождения

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Классификатор ОКПД2

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот №2 - Поставка профессионального инструмента для служб Цех1, Цех2 "

    Кол-во: 843

    Лот 3

    Лот №3 - Поставка пожарных, напорных рукавов, металлорукавов, шлангов высокого давления

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.06.2017 13:00 GMT +309.06.2017 13:0009.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717367Дата и время окончания срока приема заявок Лот №3 - Поставка пожарных, напорных рукавов, металлорукавов, шлангов высокого давленияНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    09.06.2017 13:0009.06.2017 13:0009.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717367Дата и время вскрытия заявок Лот №3 - Поставка пожарных, напорных рукавов, металлорукавов, шлангов высокого давленияНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2017 16:0030.06.2017 16:0030.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717367Подведение итогов не позднее Лот №3 - Поставка пожарных, напорных рукавов, металлорукавов, шлангов высокого давленияНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 16:0030.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717367Подведение итогов не позднее Лот №3 - Поставка пожарных, напорных рукавов, металлорукавов, шлангов высокого давленияНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот №3 - Поставка пожарных, напорных рукавов, металлорукавов, шлангов высокого давления

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, Северо-Уренгойское месторождение, склад ГКП-1 ЗАО «Нортгаз» (200 км. от г. Новый Уренгой, район УКПГ-15)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата Продукции производится по факту поставки в размере 100% от стоимости Продукции в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки Продукции и получения Покупателем оригиналов документов.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Нортгаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Адрес местонахождения

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Классификатор ОКПД2

    45.31

    Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    " Поставка пожарных, напорных рукавов, металлорукавов, шлангов высокого давления "

    Кол-во: 1624

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