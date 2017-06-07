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    Главная / Торги / Извещение о проведении закупки Ноутбука HP ProBook 450 G3, сумка для ноутбука, мышь для ноутбука

    Извещение о проведении закупки Ноутбука HP ProBook 450 G3, сумка для ноутбука, мышь для ноутбука

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2017 15:0007.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717354Дата и время окончания срока приема заявок Извещение о проведении закупки Ноутбука HP ProBook 450 G3, сумка для ноутбука, мышь для ноутбукаЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717354

    Уникальный номер закупки

    420

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Извещение о проведении закупки Ноутбука HP ProBook 450 G3, сумка для ноутбука, мышь для ноутбука

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2017 13:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Приложение 1.1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-58-86

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    M.Akimtsev@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Акимцев Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Извещение о проведении закупки Ноутбука HP ProBook 450 G3, сумка для ноутбука, мышь для ноутбука

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2017 15:00 GMT +307.06.2017 15:0007.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717354Дата и время окончания срока приема заявок Извещение о проведении закупки Ноутбука HP ProBook 450 G3, сумка для ноутбука, мышь для ноутбукаЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2017 15:0007.06.2017 15:0007.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717354Дата и время вскрытия заявок Извещение о проведении закупки Ноутбука HP ProBook 450 G3, сумка для ноутбука, мышь для ноутбукаЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.07.201705.07.2017 15:0005.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717354Подведение итогов не позднее Извещение о проведении закупки Ноутбука HP ProBook 450 G3, сумка для ноутбука, мышь для ноутбукаЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Извещение о проведении закупки Ноутбука HP ProBook 450 G3, сумка для ноутбука, мышь для ноутбука

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ПАО УралмашзаводаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно запросу

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    26.20.11.110

    Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мышка для ноутбука"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Сумка для ноутбука"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Ноутбук HP ProBook 450 G3 Core i5 6200U/4Gb/SSD128Gb/DVD-RW/Intel HD "

    Кол-во: 6

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