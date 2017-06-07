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Номер извещения
ГП717354
Уникальный номер закупки
420
Наименование закупки
Извещение о проведении закупки Ноутбука HP ProBook 450 G3, сумка для ноутбука, мышь для ноутбука
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 13:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-58-86
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
M.Akimtsev@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Акимцев Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Извещение о проведении закупки Ноутбука HP ProBook 450 G3, сумка для ноутбука, мышь для ноутбука
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 15:00 GMT +307.06.2017 15:0007.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717354Дата и время окончания срока приема заявок Извещение о проведении закупки Ноутбука HP ProBook 450 G3, сумка для ноутбука, мышь для ноутбукаЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 15:0007.06.2017 15:0007.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717354Дата и время вскрытия заявок Извещение о проведении закупки Ноутбука HP ProBook 450 G3, сумка для ноутбука, мышь для ноутбукаЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Извещение о проведении закупки Ноутбука HP ProBook 450 G3, сумка для ноутбука, мышь для ноутбука
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запросу
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад ПАО УралмашзаводаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
26.20.11.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
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