Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата в размере 100,00% от стоимости поставленного товара в течение 30 (тридцати) дней по факту поставки товара (фактического выполнения работ/оказания услуг) на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, декларации соответствия ТР ТС) денежными средствами на расчетный счет Поставщика. Все обязательства Поставщика по поставке товара и выполнения Работ должны быть исполнены в течение 112 (сто двенадцать) дней с даты заключения договора согласно Спецификации. Досрочная поставка товара разрешается с согласия Покупателя.