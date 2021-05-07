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Номер извещения
0332100002621000015
Уникальный номер закупки
0332100002621000015
Наименование закупки
Поставка горюче-смазочных материалов в порядке безналичных расчетов по пластиковым картам для нужд судов общей юрисдикции Нижегородской области, Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции и Управления Судебного департамента в Нижегородской области 0332100002621000015
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
29.04.2021 16:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Поставка горюче-смазочных материалов в порядке безналичных расчетов по пластиковым картам для нужд судов общей юрисдикции Нижегородской области, Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции и Управления Судебного департамента в Нижегородской области
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0332100002621000015Подведение итогов не позднее Поставка горюче-смазочных материалов в порядке безналичных расчетов по пластиковым картам для нужд судов общей юрисдикции Нижегородской области, Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции и Управления Судебного департамента в Нижегородской области
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка горюче-смазочных материалов в порядке безналичных расчетов по пластиковым картам для нужд судов общей юрисдикции Нижегородской области, Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции и Управления Судебного департамента в Нижегородской области
Начальная цена
1 595 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов