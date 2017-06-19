Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1.Оплата за поставленное оборудование и выполненные работы: -в помещениях ЦДПО, корпус 51; -в помещениях кассы, корпус 50; -в помещениях заместителей ГД, корпус 51; производится в течение 30 (тридцати) календарных дней при наличии всех следующих обстоятельств: -сторонами подписан Универсальный передаточный документ; 2.Оплата за поставленное оборудование в корпуса 50,51 производится в течение 30 (тридцати) календарных дней при наличии всех следующих обстоятельств: -сторонами подписан Универсальный передаточный документ; 3.Оплата за выполненные работы по монтажу оборудования в корпусах 50,51 производится в течение 30 (тридцати) календарных дней при наличии всех следующих обстоятельств: -сторонами подписан Универсальный передаточный документ; Сроки выполнения Работ по Договору: 1.Поставка и монтаж сплит-систем: -в помещениях ЦДПО, корпус 51; -в помещениях кассы, корпус 50; -в помещениях заместителей ГД, корпус 51; Начало работ: не позднее 17.07.2017 г. Окончание работ: не позднее 07.08.2017 г. с правом досрочного выполнения работ. 2.Поставка сплит-систем в корпуса 50,51: не позднее 07.08.2017г. 2.1.Работы по монтажу сплит-систем в корпусах 50,51 производятся по мере необходимости по заявкам Заказчика. Заказчик вправе подавать заявки на монтаж сплит-систем до 15.11.2017г. Работы выполнять в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком заявки Заказчика; Конечный срок выполнения работ по монтажу сплит-систем в корпусах 50,51 – 17.11.2017г.