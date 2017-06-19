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Номер извещения
31705162146
Уникальный номер закупки
92/25-2017
Наименование закупки
О проведении аукциона на право заключения договора на обслуживание и ремонт систем кондиционирования, приточно-вытяжной вентиляции, шкафов управления вентиляцией и воздушно-тепловых завес (закупка, осуществляется АО "ОКБ "Новатор" у субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 12:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-83-36
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
zhukovan@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родионов Владимир Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Обслуживание и ремонт систем кондиционирования, приточно-вытяжной вентиляции, шкафов управления вентиляцией и воздушно-тепловых завес
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2017 10:00 GMT +319.06.2017 10:0019.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705162146Дата и время окончания срока приема заявок Обслуживание и ремонт систем кондиционирования, приточно-вытяжной вентиляции, шкафов управления вентиляцией и воздушно-тепловых завес Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.06.2017 10:0026.06.2017 10:0026.06.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705162146Дата окончания срока рассмотрения заявок Обслуживание и ремонт систем кондиционирования, приточно-вытяжной вентиляции, шкафов управления вентиляцией и воздушно-тепловых завес Екатеринбург
Дата и время проведения
26.06.2017 10:0026.06.2017 10:0026.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705162146Дата и время проведения Обслуживание и ремонт систем кондиционирования, приточно-вытяжной вентиляции, шкафов управления вентиляцией и воздушно-тепловых завес Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
27.06.2017 21:5927.06.2017 21:5927.06.2017 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705162146Подведение итогов не позднее Обслуживание и ремонт систем кондиционирования, приточно-вытяжной вентиляции, шкафов управления вентиляцией и воздушно-тепловых завес Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обслуживание и ремонт систем кондиционирования, приточно-вытяжной вентиляции, шкафов управления вентиляцией и воздушно-тепловых завес
Начальная цена
1 790 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 92/25-2017 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 92/25-2017 о проведении аукциона на право заключения договора)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
33.12.18
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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