Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме на право заключения договора купли-продажи имущества: Лот № 8. Квартира в многоэтажном жилом доме, общей площадью 143,5 кв.м. (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 134, кв. 21). Cобственник - ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП717346 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме на право заключения договора купли-продажи имущества: Лот № 8. Квартира в многоэтажном жилом доме, общей площадью 143,5 кв.м. (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 134, кв. 21). Cобственник - ООО «Газпром трансгаз Ухта» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

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Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ Юридический адрес 117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25 Почтовый адрес 117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25 Контактный телефон +7 8216 77-22-53 Факс +7 495 276-00-51 Адрес электронной почты rstefanov@sgp.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Стефанов Руслан Не указано Место рассмотрения предложений г.Ухта Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова: лом

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