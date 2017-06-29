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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме на право заключения договора купли-продажи имущества: Лот № 8. Квартира в многоэтажном жилом доме, общей площадью 143,5 кв.м. (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 134, кв. 21). Cобственник - ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме на право заключения договора купли-продажи имущества: Лот № 8. Квартира в многоэтажном жилом доме, общей площадью 143,5 кв.м. (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 134, кв. 21). Cобственник - ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.06.2017 11:0029.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717346Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 8. Квартира в многоэтажном жилом доме, общей площадью 143,5 кв.м. Адрес места нахождения: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 134, кв. 21. Собственник - ООО «Газпром трансгаз Ухта»г.УхтаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717346

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме на право заключения договора купли-продажи имущества: Лот № 8. Квартира в многоэтажном жилом доме, общей площадью 143,5 кв.м. (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 134, кв. 21). Cобственник - ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2017 12:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационное сообщение

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 8216 77-22-53

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    rstefanov@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стефанов Руслан Не указано

    Место рассмотрения предложений

    г.Ухта

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Лот № 8. Квартира в многоэтажном жилом доме, общей площадью 143,5 кв.м. Адрес места нахождения: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 134, кв. 21. Собственник - ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2017 11:00 GMT +329.06.2017 11:0029.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717346Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 8. Квартира в многоэтажном жилом доме, общей площадью 143,5 кв.м. Адрес места нахождения: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 134, кв. 21. Собственник - ООО «Газпром трансгаз Ухта»г.Ухта

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.06.2017 11:0029.06.2017 11:0029.06.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717346Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 8. Квартира в многоэтажном жилом доме, общей площадью 143,5 кв.м. Адрес места нахождения: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 134, кв. 21. Собственник - ООО «Газпром трансгаз Ухта»г.Ухта

    Дата и время проведения

    29.06.2017 12:0029.06.2017 12:0029.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717346Дата и время проведения Лот № 8. Квартира в многоэтажном жилом доме, общей площадью 143,5 кв.м. Адрес места нахождения: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 134, кв. 21. Собственник - ООО «Газпром трансгаз Ухта»г.Ухта

    Подведение итогов не позднее

    13.07.2017 18:0013.07.2017 18:0013.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717346Подведение итогов не позднее Лот № 8. Квартира в многоэтажном жилом доме, общей площадью 143,5 кв.м. Адрес места нахождения: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 134, кв. 21. Собственник - ООО «Газпром трансгаз Ухта»г.Ухта

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.07.201713.07.2017 18:0013.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717346Подведение итогов не позднее Лот № 8. Квартира в многоэтажном жилом доме, общей площадью 143,5 кв.м. Адрес места нахождения: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 134, кв. 21. Собственник - ООО «Газпром трансгаз Ухта»г.Ухта

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 8. Квартира в многоэтажном жилом доме, общей площадью 143,5 кв.м. Адрес места нахождения: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 134, кв. 21. Собственник - ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Начальная цена

    6 900 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    345 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    345 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Классификатор ОКПД2

    55.10.10.000

    Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей с обеспечением ежедневной уборки номера (за исключением помещений, находящихся в собственности на фиксированное время года)

    68.10.11

    Услуги по покупке и продаже жилых зданий и занимаемых ими земельных участков

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Квартира"

    Кол-во: 0

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