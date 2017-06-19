Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата фактически выполненных работ производится в размере 100 % в течение 30 (тридцати) календарных дней при наличии всех следующих обстоятельств: -Подрядчик внес записи выполненных Работ в журнал «Техническое обслуживание и ремонт сплит-систем кондиционирования воздуха»; -Подрядчик сделал отметку по проведенному техническому обслуживанию в перечне систем кондиционирования воздуха (Приложение № 3 к Договору) и предоставил данный перечень Заказчику. -сторонами подписан Универсальный передаточный документ (предоставляется ежеквартально на каждое подразделение отдельно); Начало Работ-не позднее 20.07.2017г. Окончание Работ-не позднее 20.08.2017г.