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Номер извещения
31705161989
Уникальный номер закупки
424/64-А
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на техническое обслуживание сплит-систем кондиционирования воздуха.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 12:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 327-60-67
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki@zik.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильева Алиса Викторовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание сплит-систем кондиционирования воздуха
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2017 06:00 GMT +319.06.2017 06:0019.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705161989Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание сплит-систем кондиционирования воздухаЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.06.2017 21:0030.06.2017 21:0030.06.2017 21:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705161989Дата окончания срока рассмотрения заявок Техническое обслуживание сплит-систем кондиционирования воздухаЕкатеринбург
Дата и время проведения
03.07.2017 10:0003.07.2017 10:0003.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705161989Дата и время проведения Техническое обслуживание сплит-систем кондиционирования воздухаЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
10.07.2017 10:1010.07.2017 10:1010.07.2017 10:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705161989Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание сплит-систем кондиционирования воздухаЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание сплит-систем кондиционирования воздуха
Начальная цена
829 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
16 588,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО «МЗИК», 620017, Россия, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д.18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
33.12.18.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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