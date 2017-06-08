Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за выполненные Подрядчиком работы производится в размере 100% в течение 30 (тридцати) календарных дней при наличии всех следующих обстоятельств: сторонами подписан Акт выполненных работ, предоставлен счет-фактура, оформленный в соответствии со ст. 169 НК РФ. Документы (акт выполненных работ и счет-фактура) оформляются Подрядчиком. Срок начала работ – не позднее 03.07.2017 г. Срок окончания работ – не позднее 01.10.2017 г. с правом досрочного выполнения Работ.