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Номер извещения
ГП717341
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме на право заключения договора купли-продажи имущества: Лот № 3. Магазин-павильон. Место нахождения объекта: Архангельская область, Котласский район, поселок Приводино, улица Молодежная, дом 4/1. Собственник - ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 11:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 8216 77-22-53
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
rstefanov@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стефанов Руслан Не указано
Место рассмотрения предложений
г.Ухта
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот № 3. Магазин-павильон. Одноэтажное здание. Общая площадь 168,5 кв.м. Место нахождения объекта: Архангельская область, Котласский район, поселок Приводино, улица Молодежная, дом 4/1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2017 11:00 GMT +329.06.2017 11:0029.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717341Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 3. Магазин-павильон. Одноэтажное здание. Общая площадь 168,5 кв.м. Место нахождения объекта: Архангельская область, Котласский район, поселок Приводино, улица Молодежная, дом 4/1г.Ухта
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.06.2017 11:0029.06.2017 11:0029.06.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717341Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 3. Магазин-павильон. Одноэтажное здание. Общая площадь 168,5 кв.м. Место нахождения объекта: Архангельская область, Котласский район, поселок Приводино, улица Молодежная, дом 4/1г.Ухта
Дата и время проведения
29.06.2017 12:0029.06.2017 12:0029.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717341Дата и время проведения Лот № 3. Магазин-павильон. Одноэтажное здание. Общая площадь 168,5 кв.м. Место нахождения объекта: Архангельская область, Котласский район, поселок Приводино, улица Молодежная, дом 4/1г.Ухта
Подведение итогов не позднее
13.07.2017 18:0013.07.2017 18:0013.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717341Подведение итогов не позднее Лот № 3. Магазин-павильон. Одноэтажное здание. Общая площадь 168,5 кв.м. Место нахождения объекта: Архангельская область, Котласский район, поселок Приводино, улица Молодежная, дом 4/1г.Ухта
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.07.201713.07.2017 18:0013.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717341Подведение итогов не позднее Лот № 3. Магазин-павильон. Одноэтажное здание. Общая площадь 168,5 кв.м. Место нахождения объекта: Архангельская область, Котласский район, поселок Приводино, улица Молодежная, дом 4/1г.Ухта
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 3. Магазин-павильон. Одноэтажное здание. Общая площадь 168,5 кв.м. Место нахождения объекта: Архангельская область, Котласский район, поселок Приводино, улица Молодежная, дом 4/1
Начальная цена
1 522 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
64 500,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
47.21.10.000
68.10.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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