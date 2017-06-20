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    Главная / Торги / Детали трубопровода

    Детали трубопровода

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2017 12:0020.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717340Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фитингов по ОЛБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717340

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Детали трубопровода

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2017 11:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Опросные листы

    Запрос на поставку фитингов по ОЛ

    Запрос предложений на фитинги по ГОСТ

    Запрос прдложений на поставку труб

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2466

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    e.pishchik@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Пищик Евгений Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка труб

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2017 12:00 GMT +320.06.2017 12:0020.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717340Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2017 12:0020.06.2017 12:0020.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717340Дата и время вскрытия заявок Поставка трубБалашиха

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2017 12:0015.09.2017 12:0015.09.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717340Подведение итогов не позднее Поставка трубБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.201715.09.2017 12:0015.09.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717340Подведение итогов не позднее Поставка трубБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка труб

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ТулаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата после поставки товара в течении 45 дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.130

    Трубы стальные электросварные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Запрос прдложений на поставку труб

    30.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубы"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Поставка фитингов по ГОСТу

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2017 12:00 GMT +320.06.2017 12:0020.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717340Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фитингов по ГОСТуБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2017 12:0020.06.2017 12:0020.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717340Дата и время вскрытия заявок Поставка фитингов по ГОСТуБалашиха

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2017 12:0015.09.2017 12:0015.09.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717340Подведение итогов не позднее Поставка фитингов по ГОСТуБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.201715.09.2017 12:0015.09.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717340Подведение итогов не позднее Поставка фитингов по ГОСТуБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фитингов по ГОСТу

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г ТулаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата после поставки товара в течении 45 дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.130

    Трубы стальные электросварные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Запрос предложений на фитинги по ГОСТ

    30.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фитинги"

    Кол-во: 0

    Лот 3

    Поставка фитингов по ОЛ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2017 12:00 GMT +320.06.2017 12:0020.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717340Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фитингов по ОЛБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2017 12:0020.06.2017 12:0020.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717340Дата и время вскрытия заявок Поставка фитингов по ОЛБалашиха

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2017 12:0015.09.2017 12:0015.09.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717340Подведение итогов не позднее Поставка фитингов по ОЛБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.201715.09.2017 12:0015.09.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717340Подведение итогов не позднее Поставка фитингов по ОЛБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фитингов по ОЛ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запроса и ОЛ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ТулаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата после поставки товара в течении 45 дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.130

    Трубы стальные электросварные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Опросные листы

    30.05.2017

    Запрос на поставку фитингов по ОЛ

    30.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фитинги"

    Кол-во: 0

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