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Номер извещения
ГП717340
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Детали трубопровода
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 11:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 2466
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
e.pishchik@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Пищик Евгений Иванович
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Поставка труб
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2017 12:00 GMT +320.06.2017 12:0020.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717340Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2017 12:0020.06.2017 12:0020.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717340Дата и время вскрытия заявок Поставка трубБалашиха
Подведение итогов не позднее
15.09.2017 12:0015.09.2017 12:0015.09.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717340Подведение итогов не позднее Поставка трубБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка труб
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
24.20.13.130
Документация лота
Кол-во: 0
Поставка фитингов по ГОСТу
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2017 12:00 GMT +320.06.2017 12:0020.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717340Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фитингов по ГОСТуБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2017 12:0020.06.2017 12:0020.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717340Дата и время вскрытия заявок Поставка фитингов по ГОСТуБалашиха
Подведение итогов не позднее
15.09.2017 12:0015.09.2017 12:0015.09.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717340Подведение итогов не позднее Поставка фитингов по ГОСТуБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фитингов по ГОСТу
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г ТулаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
24.20.13.130
Документация лота
Кол-во: 0
Поставка фитингов по ОЛ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2017 12:00 GMT +320.06.2017 12:0020.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717340Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фитингов по ОЛБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2017 12:0020.06.2017 12:0020.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717340Дата и время вскрытия заявок Поставка фитингов по ОЛБалашиха
Подведение итогов не позднее
15.09.2017 12:0015.09.2017 12:0015.09.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717340Подведение итогов не позднее Поставка фитингов по ОЛБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фитингов по ОЛ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запроса и ОЛ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ТулаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
24.20.13.130
Документация лота
Кол-во: 0
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