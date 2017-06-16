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Номер извещения
31705161753
Уникальный номер закупки
209/2017
Наименование закупки
Поставка выключателей путевых ВКО-35П УХЛ1 (1:240) с микропереключателем прямого действия в июне-декабре 2017 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 12:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 30-35-49 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.beloshenkova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белошенкова Ирина Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
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Поставка выключателей путевых ВКО-35П УХЛ1 (1:240) с микропереключателем прямого действия в июне-декабре 2017 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.06.2017 10:00 GMT +316.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705161753Дата и время окончания срока приема заявок Поставка выключателей путевых ВКО-35П УХЛ1 (1:240) с микропереключателем прямого действия в июне-декабре 2017 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Дата и время вскрытия заявок
16.06.2017 10:0016.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705161753Дата и время вскрытия заявок Поставка выключателей путевых ВКО-35П УХЛ1 (1:240) с микропереключателем прямого действия в июне-декабре 2017 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Подведение итогов не позднее
10.08.2017 17:0010.08.2017 17:0010.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705161753Подведение итогов не позднее Поставка выключателей путевых ВКО-35П УХЛ1 (1:240) с микропереключателем прямого действия в июне-декабре 2017 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.08.201710.08.2017 17:0010.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705161753Подведение итогов не позднее Поставка выключателей путевых ВКО-35П УХЛ1 (1:240) с микропереключателем прямого действия в июне-декабре 2017 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка выключателей путевых ВКО-35П УХЛ1 (1:240) с микропереключателем прямого действия в июне-декабре 2017 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Начальная цена
177 878,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
27.33.1
27.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 23
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