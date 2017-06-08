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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705161550
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение технического обслуживания, текущего ремонта, поставки запасных частей и расходных материалов для автомобильного транспорта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 11:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Контактный телефон
+7 495 647-42-72
Факс
Адрес электронной почты
chudinov_oi@spacecorp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шарапов Михаил Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Проведение технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2017 17:00 GMT +308.06.2017 17:0008.06.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705161550Дата и время окончания срока приема заявок Проведение технического обслуживания и ремонта автомобильного транспортаМосква
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705161550Дата и время вскрытия заявок Проведение технического обслуживания и ремонта автомобильного транспортаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта
Начальная цена
1 900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
95 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
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Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
45.20.11.200
45.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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