Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Право заключения Договора на поставку инструментальной мебели.

    Право заключения Договора на поставку инструментальной мебели.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705161871Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментальной мебели Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обоорны, 120Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705161871

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения Договора на поставку инструментальной мебели.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2017 12:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация в том числе проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-91-28

    Факс

    +7 812 363-96-36

    Адрес электронной почты

    otdel093@goz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедусь Мария Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обоорны, 120

    Закупки и тендеры Мебель прочая

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструментальной мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2017 10:00 GMT +313.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705161871Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментальной мебели Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обоорны, 120

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2017 10:0013.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705161871Дата и время вскрытия заявок Поставка инструментальной мебели Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обоорны, 120

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.07.201712.07.2017 23:5912.07.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705161871Подведение итогов не позднее Поставка инструментальной мебели Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обоорны, 120

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструментальной мебели

    Начальная цена

    1 354 081,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка инструментальной мебели в ассортименте и с техническими характеристиками определёнными Техническим заданием (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 375/011-2017 о проведении запроса котировок).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны д. 120.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки Оборудования – 5-6 недель с даты подписания Договора, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №375/011-2017 о проведении запроса котировок). Условия оплаты: Первый платеж в размере стоимости Оборудования осуществляется в рублях в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта приемки Оборудования по количеству и качеству (Приложение №4 к Договору), на основании следующих представленных документов: акт приёмки Оборудования по количеству и качеству, подписанный Сторонами, счет-фактуры на Оборудование и товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД, подписанной Сторонами. Второй платеж в размере стоимости Работ осуществляется в рублях в течение 10 (десяти) банковских дней на основании следующих представленных документов: акт выполнения Работ, подписанный Сторонами; счет-фактуры на выполненные Работы.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    31.09.11

    Мебель металлическая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    31.09

    Производство прочей мебели

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка инструментальной мебели "

    Кол-во: 47

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП010127
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО...
    572346
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Нижегородтеплогаз
    Конкурентный отбор № 32211081565
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    593742
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    5 922 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    МАУ СШОР № 8
    Аукцион на понижение № 32211081549
    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ (Дизельное топливо, бензин АИ-92) для нужд Муниципального автономного учреждения «СШОР № 8»
    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ (Дизельное топливо,...
    593741
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    980 080
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Нижегородтеплогаз
    Маркетинговые исследования * № 32211081526
    Оказание услуг по выполнению комплекса регламентных мероприятий по подготовке котлов к отопительному сезону (подготовка котлов к режимно-наладочным испытаниям, химпромывка, гидропневматическая промывка, режимно-наладочные испытания котлов) в котельных г.Дзержинска и г.Сергач Нижегородской области.
    Оказание услуг по выполнению комплекса регламентных мероприятий по подготовке котлов к...
    593732
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования *
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    29 824 859
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013759
    Закупка сэндвич-панелей
    Закупка сэндвич-панелей
    591483
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № ГП237213
    Метзаготовка (поковки для ЭКГ-20 № 47, № 49 и № 50-52)
    Метзаготовка (поковки для ЭКГ-20 № 47, № 49 и № 50-52)
    593734
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237212
    109/28.01.22/КО/Э Поставка адсорбента в процессе осушки гексана
    109/28.01.22/КО/Э Поставка адсорбента в процессе осушки гексана
    593733
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    3 506 286
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № АП014268
    Электропогрузчик грузоподъемностью 3т согласно технического задания
    Электропогрузчик грузоподъемностью 3т согласно технического задания
    593724
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить