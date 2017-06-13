Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Право заключения Договора на поставку инструментальной мебели.

    Право заключения Договора на поставку инструментальной мебели.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705161871Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментальной мебели Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обоорны, 120Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705161871

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения Договора на поставку инструментальной мебели.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2017 12:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация в том числе проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-91-28

    Факс

    +7 812 363-96-36

    Адрес электронной почты

    otdel093@goz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедусь Мария Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обоорны, 120

    Закупки и тендеры Мебель прочая

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструментальной мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2017 10:00 GMT +313.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705161871Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментальной мебели Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обоорны, 120

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2017 10:0013.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705161871Дата и время вскрытия заявок Поставка инструментальной мебели Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обоорны, 120

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.07.201712.07.2017 23:5912.07.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705161871Подведение итогов не позднее Поставка инструментальной мебели Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обоорны, 120

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструментальной мебели

    Начальная цена

    1 354 081,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка инструментальной мебели в ассортименте и с техническими характеристиками определёнными Техническим заданием (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 375/011-2017 о проведении запроса котировок).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны д. 120.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки Оборудования – 5-6 недель с даты подписания Договора, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №375/011-2017 о проведении запроса котировок). Условия оплаты: Первый платеж в размере стоимости Оборудования осуществляется в рублях в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта приемки Оборудования по количеству и качеству (Приложение №4 к Договору), на основании следующих представленных документов: акт приёмки Оборудования по количеству и качеству, подписанный Сторонами, счет-фактуры на Оборудование и товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД, подписанной Сторонами. Второй платеж в размере стоимости Работ осуществляется в рублях в течение 10 (десяти) банковских дней на основании следующих представленных документов: акт выполнения Работ, подписанный Сторонами; счет-фактуры на выполненные Работы.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    31.09.11

    Мебель металлическая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    31.09

    Производство прочей мебели

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка инструментальной мебели "

    Кол-во: 47

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211086621
    КО №1149/КО - Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Волгоград»
    КО №1149/КО - Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для нужд Общество с...
    594508
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 872 038
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ
    Конкурентный отбор № АП014404
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на предоставление услуг по технической поддержке Консультант Плюс
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на...
    594511
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО УКВЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211086607
    Оказание услуг дизайна
    Оказание услуг дизайна
    594496
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    500 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО «Авиакомпания «Россия»
    Ценовой отбор № 32211086611
    Лот № 1 Выполнение работ по ремонту вспомогательных силовых установок (ВСУ) GTCP 131-9B P/N 3800702-1 S/N P-7634 и P-10974 Лот № 2 Выполнение работ по ремонту вспомогательных силовых установок (ВСУ) GTCP 131-9B P/N 3800702-1 S/N P-10518, P-10586, P-10732
    Лот № 1 Выполнение работ по ремонту вспомогательных силовых установок (ВСУ) GTCP 131-9B P/N...
    594506
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 399 000
    $
    Лоты:
    2
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ФГБОУ ВО ОРЕНБУРГСКИЙ ГАУ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211086610
    Oказание охранных для нужд Сорочинского ветеринарного техникума – филиала ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ
    Oказание охранных для нужд Сорочинского ветеринарного техникума – филиала ФГБОУ ВО...
    594493
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    597 607
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    АВТОДОР - ТП
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211086568
    Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение комплекса земельно-кадастровых работ в рамках реализации проекта «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе) 3 этап км 149 – км 208» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
    Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение комплекса...
    592575
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 2235837,20 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    111 791 860
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАНСК
    Маркетинговые исследования № 32211086577
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № FL448-83 по отбору организации для выполнения изыскательских работ по линейным объектам АО «Газпром газораспределение Саранск»
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № FL448-83 по отбору организации для...
    594444
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    10 764 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мордовия республика
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Конкурентный отбор № 32211075534
    на право заключения договора на выполнение работ по инженерным изысканиям (012-Р/2022)
    на право заключения договора на выполнение работ по инженерным изысканиям (012-Р/2022)
    591990
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    72 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Белгородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить