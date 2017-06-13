Право заключения Договора на поставку инструментальной мебели.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки Оборудования – 5-6 недель с даты подписания Договора, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №375/011-2017 о проведении запроса котировок). Условия оплаты: Первый платеж в размере стоимости Оборудования осуществляется в рублях в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта приемки Оборудования по количеству и качеству (Приложение №4 к Договору), на основании следующих представленных документов: акт приёмки Оборудования по количеству и качеству, подписанный Сторонами, счет-фактуры на Оборудование и товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД, подписанной Сторонами. Второй платеж в размере стоимости Работ осуществляется в рублях в течение 10 (десяти) банковских дней на основании следующих представленных документов: акт выполнения Работ, подписанный Сторонами; счет-фактуры на выполненные Работы.