Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку листового проката из стали 10ХСНД ГОСТ 19281-14, в объеме 109,0 тн.

    Запрос предложений на поставку листового проката из стали 10ХСНД ГОСТ 19281-14, в объеме 109,0 тн.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2017 09:3013.06.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717333Дата и время окончания срока приема заявок Согласно извещения.КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717333

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку листового проката из стали 10ХСНД ГОСТ 19281-14, в объеме 109,0 тн.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2017 11:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 111-42-03

    Факс

    Адрес электронной почты

    Aleksey.Generalov1@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Генералов Алексей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    прокат

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно извещения.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2017 09:30 GMT +313.06.2017 09:3013.06.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717333Дата и время окончания срока приема заявок Согласно извещения.Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2017 09:3013.06.2017 09:3013.06.2017 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717333Дата и время вскрытия заявок Согласно извещения.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2017 10:0016.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717333Подведение итогов не позднее Согласно извещения.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717333Подведение итогов не позднее Согласно извещения.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно извещения.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    24.10.31.000

    Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно извещения."

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГСП-4
    Попозиционная № АП014057
    Поставка Лист 6мм для строительства объекта «КС-9 «Малоперанская». КЦ-2»
    Поставка Лист 6мм для строительства объекта «КС-9 «Малоперанская». КЦ-2»
    592639
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО АК ВНЗМ
    Запрос (ценовых) котировок № ГП113866
    закупка металлопроката
    закупка металлопроката
    437231
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.01.2021 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить