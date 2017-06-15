www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП717337
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку песка кварцевого сухого
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 11:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7172
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Maksim.Petunov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Петунов Максим Олегович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку песка кварцевого сухого
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2017 12:00 GMT +315.06.2017 12:0015.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717337Дата и время окончания срока приема заявок ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку песка кварцевого сухогоСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2017 12:0015.06.2017 12:0015.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717337Дата и время вскрытия заявок ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку песка кварцевого сухогоСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
22.06.2017 21:3022.06.2017 21:3022.06.2017 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717337Подведение итогов не позднее ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку песка кварцевого сухогоСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку песка кварцевого сухого
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
19 000 тонн ГОСТ: 2138-91, Марка песка 1-2К2О2-О402-025 (средний размер зерна не менее 0,22 мм), Коэффициент однородности: не менее 60%, но не более 80% (группа О2 и О3); Газопроницаемость: не менее 150ед., но не более 400ед; Изменение массы при прокаливании (п.п.п.): не более 0,2%; Массовая доля влаги: не более 0,5%; Массовая доля глинистой составляющей: не более 0,2%; Содержание основного компонента SiO2: не менее 99%; Суммарное содержание остальных примесных компонентов не более 2%, в частности: Содержание Fe2O3 не более 0,2% Содержание MgO не более 0,2% Содержание Al2O3 не более 0,2% Содержание CaO не более 0,02% Содержание Na2O не более 0,1% Содержание K2O не более 0,1% Содержание P не более 0,005% Содержание S не более 0,005% Поставка навалов в хопперах-цементовозах
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по адресу: Доставка Товара осуществляется железнодорожным транспортом в адрес Покупателя: ООО «ОМЗ-Спецсталь" ст. Колпино Октябрьской железной дороги, код станции 031600, ОКПО 33902054 код грузополучателя 9488.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
08.12.11.120
08.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 19000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.