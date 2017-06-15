ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку песка кварцевого сухого

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

19 000 тонн ГОСТ: 2138-91, Марка песка 1-2К2О2-О402-025 (средний размер зерна не менее 0,22 мм), Коэффициент однородности: не менее 60%, но не более 80% (группа О2 и О3); Газопроницаемость: не менее 150ед., но не более 400ед; Изменение массы при прокаливании (п.п.п.): не более 0,2%; Массовая доля влаги: не более 0,5%; Массовая доля глинистой составляющей: не более 0,2%; Содержание основного компонента SiO2: не менее 99%; Суммарное содержание остальных примесных компонентов не более 2%, в частности: Содержание Fe2O3 не более 0,2% Содержание MgO не более 0,2% Содержание Al2O3 не более 0,2% Содержание CaO не более 0,02% Содержание Na2O не более 0,1% Содержание K2O не более 0,1% Содержание P не более 0,005% Содержание S не более 0,005% Поставка навалов в хопперах-цементовозах