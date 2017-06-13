Право заключения Договора на поставку офисной мебели.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки Товара указывается в спецификациях и согласовывается с Покупателем, датой поставки считается дата поставки товара на территорию Покупателя, сборка (при поставке товара в разобранном виде), такелажные работы (работы по разгрузке товара, подъем на этажи с 1 по 9 вручную), размещение в месте указанном Покупателем. Общий срок поставки каждой партии товара не должен превышать 7 (семи) рабочих дней с момента подписания спецификации, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №390/036-2017 о проведении запроса котировок). Оплата товара Покупателем производится не позднее 15 рабочих дней со дня поставки партии товара.