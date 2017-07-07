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Номер извещения
ГП717330
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений а поставку сортового металлопроката для нужд ПАО "Криогенмаш"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 10:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+49 5505 933 32 доб. 475
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
E.Korchagina@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Корчагина Евгения Николаевна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Запрос предложений на поставку сортового металлопроката для нужд ПАО "Криогенмаш".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.07.2017 11:00 GMT +307.07.2017 11:0007.07.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717330Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку сортового металлопроката для нужд ПАО "Криогенмаш".Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
07.07.2017 11:0007.07.2017 11:0007.07.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717330Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку сортового металлопроката для нужд ПАО "Криогенмаш".Балашиха
Подведение итогов не позднее
20.08.2017 16:3020.08.2017 16:3020.08.2017 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717330Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку сортового металлопроката для нужд ПАО "Криогенмаш".Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку сортового металлопроката для нужд ПАО "Криогенмаш".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Сортовой металлопрокат 2 тонны
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Балашиха, территория ПАО "Криогенмаш"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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