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Номер извещения
31705161879
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения Договора на выполнение работ по текущему ремонту ГЛО, ГРПШ ГСГО-50-СГ, газовых тепловентиляторов, газоанализаторов, газозапорных устройств, системы дымоудаления, термозапорного клапана КТЗ-001-150. ПК-2(корп.40,блок Б, лит. Д) инв.№ 107543 рег.№ 116552.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 12:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-91-28
Факс
+7 812 363-96-36
Адрес электронной почты
otdel093@goz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дедусь Мария Константиновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Текущий ремонт ГЛО, ГРПШ ГСГО-50-СГ, газовых тепловентиляторов, газоанализаторов, внутрицехового газопровода с запорными устройствами, системы дымоудаления, термозапорного клапана КТЗ-001-150. ПК-2 (корп.40, блок Б, лит. Д) инв.№ 107543 рег.№ 116552
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 10:00 GMT +313.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705161879Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт ГЛО, ГРПШ ГСГО-50-СГ, газовых тепловентиляторов, газоанализаторов, внутрицехового газопровода с запорными устройствами, системы дымоудаления, термозапорного клапана КТЗ-001-150. ПК-2 (корп.40, блок Б, лит. Д) инв.№ 107543 рег.№ 116552Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2017 10:0013.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705161879Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт ГЛО, ГРПШ ГСГО-50-СГ, газовых тепловентиляторов, газоанализаторов, внутрицехового газопровода с запорными устройствами, системы дымоудаления, термозапорного клапана КТЗ-001-150. ПК-2 (корп.40, блок Б, лит. Д) инв.№ 107543 рег.№ 116552Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.07.201712.07.2017 23:5912.07.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705161879Подведение итогов не позднее Текущий ремонт ГЛО, ГРПШ ГСГО-50-СГ, газовых тепловентиляторов, газоанализаторов, внутрицехового газопровода с запорными устройствами, системы дымоудаления, термозапорного клапана КТЗ-001-150. ПК-2 (корп.40, блок Б, лит. Д) инв.№ 107543 рег.№ 116552Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт ГЛО, ГРПШ ГСГО-50-СГ, газовых тепловентиляторов, газоанализаторов, внутрицехового газопровода с запорными устройствами, системы дымоудаления, термозапорного клапана КТЗ-001-150. ПК-2 (корп.40, блок Б, лит. Д) инв.№ 107543 рег.№ 116552
Начальная цена
1 280 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ по текущему ремонту ГЛО, ГРПШ ГСГО-50-СГ, газовых тепловентиляторов, газоанализаторов , газозапорных устройств, системы дымоудаления, термозапорного клапана КТЗ-001-150. ПК-2 (корп.40,блок Б, лит. Д) инв.№ 107543 рег.№ 116552, объем, количество, технические характеристики предоставляемой техники, а также условия ее предоставления определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 330/053-2017 о проведении запроса котировок).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны д. 120.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
43.22.20.000
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1280000
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