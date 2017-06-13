Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Общий срок выполнения работ по договору до 15.09.2017, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №330/053-2017 о проведении запроса котировок). Оплата за выполненные работы, производится ежемесячно на основании графика на выполнение работ (Приложение №2 к проекту договора) и акта сдачи-приемки выполненных работ, счета и счета-фактуры, выставленных Исполнителем.