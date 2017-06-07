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    Главная / Торги / Закупка оборудования Allen Bradley на заказ 177-500

    Закупка оборудования Allen Bradley на заказ 177-500

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2017 14:0007.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717329Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование Allen BradleyБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717329

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка оборудования Allen Bradley на заказ 177-500

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2017 10:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Обновленная заявка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2475

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    n.pilipenko@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Пилипенко Наталья Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    закупка оборудования

    Список лотов

    Лот 1

    Оборудование Allen Bradley

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2017 14:00 GMT +307.06.2017 14:0007.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717329Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование Allen BradleyБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2017 14:0007.06.2017 14:0007.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717329Дата и время вскрытия заявок Оборудование Allen BradleyБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 14:0030.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717329Подведение итогов не позднее Оборудование Allen BradleyБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование Allen Bradley

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество позиций: 37

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP г.БалашихаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% оплата после поставки оборудования в течение 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    26.51.70.190

    Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование Allen Bradley"

    Кол-во: 0

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