Лот 1

Лот 112. Оборудование УЭЦН/ УШВН, либо аналоги, с подбором и возможностью работы в условиях соответствующих и исходным данным для скв. 17 и 12 Д Карпенского месторождения. Поставка оборудования/Аренда оборудования с оказанием комплекса сервисных услуг по обеспечению их бесперебойной эксплуатации Заключение контракта на 3 года