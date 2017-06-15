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Номер извещения
ГП717331
Уникальный номер закупки
112
Наименование закупки
Лот 112 Оборудование УЭЦН/ УШВН, либо аналоги, с подбором и возможностью работы в условиях соответствующих и исходным данным для скв. 17 и 12 Д Карпенского месторождения.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 10:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
Почтовый адрес
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
Контактный телефон
+7 8452 74-28-82 доб. 2111
Факс
(8452) 30-91-13
Адрес электронной почты
MalyshevaEYu@diall.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышева Елена Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Саратов
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Лот 112. Оборудование УЭЦН/ УШВН, либо аналоги, с подбором и возможностью работы в условиях соответствующих и исходным данным для скв. 17 и 12 Д Карпенского месторождения. Поставка оборудования/Аренда оборудования с оказанием комплекса сервисных услуг по обеспечению их бесперебойной эксплуатации Заключение контракта на 3 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2017 14:00 GMT +315.06.2017 14:0015.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717331Дата и время окончания срока приема заявок Лот 112. Оборудование УЭЦН/ УШВН, либо аналоги, с подбором и возможностью работы в условиях соответствующих и исходным данным для скв. 17 и 12 Д Карпенского месторождения. Поставка оборудования/Аренда оборудования с оказанием комплекса сервисных услуг по обеспечению их бесперебойной эксплуатации Заключение контракта на 3 годаСаратов
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2017 14:3015.06.2017 14:3015.06.2017 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717331Дата и время вскрытия заявок Лот 112. Оборудование УЭЦН/ УШВН, либо аналоги, с подбором и возможностью работы в условиях соответствующих и исходным данным для скв. 17 и 12 Д Карпенского месторождения. Поставка оборудования/Аренда оборудования с оказанием комплекса сервисных услуг по обеспечению их бесперебойной эксплуатации Заключение контракта на 3 годаСаратов
Подведение итогов не позднее
17.06.2017 15:0017.06.2017 15:0017.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717331Подведение итогов не позднее Лот 112. Оборудование УЭЦН/ УШВН, либо аналоги, с подбором и возможностью работы в условиях соответствующих и исходным данным для скв. 17 и 12 Д Карпенского месторождения. Поставка оборудования/Аренда оборудования с оказанием комплекса сервисных услуг по обеспечению их бесперебойной эксплуатации Заключение контракта на 3 годаСаратов
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
17.06.201717.06.2017 15:0017.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717331Подведение итогов не позднее Лот 112. Оборудование УЭЦН/ УШВН, либо аналоги, с подбором и возможностью работы в условиях соответствующих и исходным данным для скв. 17 и 12 Д Карпенского месторождения. Поставка оборудования/Аренда оборудования с оказанием комплекса сервисных услуг по обеспечению их бесперебойной эксплуатации Заключение контракта на 3 годаСаратов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 112. Оборудование УЭЦН/ УШВН, либо аналоги, с подбором и возможностью работы в условиях соответствующих и исходным данным для скв. 17 и 12 Д Карпенского месторождения. Поставка оборудования/Аренда оборудования с оказанием комплекса сервисных услуг по обеспечению их бесперебойной эксплуатации Заключение контракта на 3 года
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 единицы оборудования для скважины 12Д и 17
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
склад Покупателя (адрес: Саратовская обл, Краснокутский район. Лебедевское МО 5850 м на северо-восток от ориентира центр с. Карпенка, УКПГ Карпенское) DDP склад ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
28.92.1
Документация лота
Кол-во: 1
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