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    Главная / Торги / Лот 112 Оборудование УЭЦН/ УШВН, либо аналоги, с подбором и возможностью работы в условиях соответствующих и исходным данным для скв. 17 и 12 Д Карпенского месторождения.

    Лот 112 Оборудование УЭЦН/ УШВН, либо аналоги, с подбором и возможностью работы в условиях соответствующих и исходным данным для скв. 17 и 12 Д Карпенского месторождения.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2017 14:0015.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717331Дата и время окончания срока приема заявок Лот 112. Оборудование УЭЦН/ УШВН, либо аналоги, с подбором и возможностью работы в условиях соответствующих и исходным данным для скв. 17 и 12 Д Карпенского месторождения. Поставка оборудования/Аренда оборудования с оказанием комплекса сервисных услуг по обеспечению их бесперебойной эксплуатации Заключение контракта на 3 годаСаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717331

    Уникальный номер закупки

    112

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Лот 112 Оборудование УЭЦН/ УШВН, либо аналоги, с подбором и возможностью работы в условиях соответствующих и исходным данным для скв. 17 и 12 Д Карпенского месторождения.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2017 10:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    схема

    приглашение

    форма технико-коммерческого предложения

    техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    Почтовый адрес

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Контактный телефон

    +7 8452 74-28-82 доб. 2111

    Факс

    (8452) 30-91-13

    Адрес электронной почты

    MalyshevaEYu@diall.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышева Елена Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лот 112. Оборудование УЭЦН/ УШВН, либо аналоги, с подбором и возможностью работы в условиях соответствующих и исходным данным для скв. 17 и 12 Д Карпенского месторождения. Поставка оборудования/Аренда оборудования с оказанием комплекса сервисных услуг по обеспечению их бесперебойной эксплуатации Заключение контракта на 3 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.06.2017 14:00 GMT +315.06.2017 14:0015.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717331Дата и время окончания срока приема заявок Лот 112. Оборудование УЭЦН/ УШВН, либо аналоги, с подбором и возможностью работы в условиях соответствующих и исходным данным для скв. 17 и 12 Д Карпенского месторождения. Поставка оборудования/Аренда оборудования с оказанием комплекса сервисных услуг по обеспечению их бесперебойной эксплуатации Заключение контракта на 3 годаСаратов

    Дата и время вскрытия заявок

    15.06.2017 14:3015.06.2017 14:3015.06.2017 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717331Дата и время вскрытия заявок Лот 112. Оборудование УЭЦН/ УШВН, либо аналоги, с подбором и возможностью работы в условиях соответствующих и исходным данным для скв. 17 и 12 Д Карпенского месторождения. Поставка оборудования/Аренда оборудования с оказанием комплекса сервисных услуг по обеспечению их бесперебойной эксплуатации Заключение контракта на 3 годаСаратов

    Подведение итогов не позднее

    17.06.2017 15:0017.06.2017 15:0017.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717331Подведение итогов не позднее Лот 112. Оборудование УЭЦН/ УШВН, либо аналоги, с подбором и возможностью работы в условиях соответствующих и исходным данным для скв. 17 и 12 Д Карпенского месторождения. Поставка оборудования/Аренда оборудования с оказанием комплекса сервисных услуг по обеспечению их бесперебойной эксплуатации Заключение контракта на 3 годаСаратов

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    17.06.201717.06.2017 15:0017.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717331Подведение итогов не позднее Лот 112. Оборудование УЭЦН/ УШВН, либо аналоги, с подбором и возможностью работы в условиях соответствующих и исходным данным для скв. 17 и 12 Д Карпенского месторождения. Поставка оборудования/Аренда оборудования с оказанием комплекса сервисных услуг по обеспечению их бесперебойной эксплуатации Заключение контракта на 3 годаСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 112. Оборудование УЭЦН/ УШВН, либо аналоги, с подбором и возможностью работы в условиях соответствующих и исходным данным для скв. 17 и 12 Д Карпенского месторождения. Поставка оборудования/Аренда оборудования с оказанием комплекса сервисных услуг по обеспечению их бесперебойной эксплуатации Заключение контракта на 3 года

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 единицы оборудования для скважины 12Д и 17

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    склад Покупателя (адрес: Саратовская обл, Краснокутский район. Лебедевское МО 5850 м на северо-восток от ориентира центр с. Карпенка, УКПГ Карпенское) DDP склад ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% постоплата в теч. 60 КД, возможно рассмотреть иные варианты
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Классификатор ОКПД2

    28.92.1

    Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным способом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    приглашение

    24.11.2017

    форма технико-коммерческого предложения

    24.11.2017

    техническое задание

    24.11.2017

    Критерии квалификации

    26.12.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование УЭЦН/ УШВН, либо аналоги, с подбором и возможностью работы в условиях соответствующих и исходным данным для скв. 17 и 12 Д Карпенского месторождения. "

    Кол-во: 1

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    31.08.2020 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
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