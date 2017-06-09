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    Главная / Торги / Работы по ремонту центральной лестницы корпуса 1, площадка 1, ПАО «НПО «Стрела»

    Работы по ремонту центральной лестницы корпуса 1, площадка 1, ПАО «НПО «Стрела»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705160977Дата и время окончания срока приема заявок Работы по ремонту центральной лестницы корпуса 1, площадка 1 ПАО «НПО «Стрела» ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705160977

    Уникальный номер закупки

    30-252-2017/ЗК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Работы по ремонту центральной лестницы корпуса 1, площадка 1, ПАО «НПО «Стрела»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2017 10:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проек Договора Word

    Проект Договора

    График

    Локальная смета

    Дефектная ведомость

    Проект

    Извещение

    Документация

    Документация Word

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupki@npostrela.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Лосева Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по ремонту центральной лестницы корпуса 1, площадка 1 ПАО «НПО «Стрела»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.06.2017 10:00 GMT +309.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705160977Дата и время окончания срока приема заявок Работы по ремонту центральной лестницы корпуса 1, площадка 1 ПАО «НПО «Стрела» Тула

    Дата и время вскрытия заявок

    09.06.2017 10:0009.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705160977Дата и время вскрытия заявок Работы по ремонту центральной лестницы корпуса 1, площадка 1 ПАО «НПО «Стрела» Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.06.201719.06.2017 18:0019.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705160977Подведение итогов не позднее Работы по ремонту центральной лестницы корпуса 1, площадка 1 ПАО «НПО «Стрела» Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по ремонту центральной лестницы корпуса 1, площадка 1 ПАО «НПО «Стрела»

    Начальная цена

    15 805 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом Договора, локальной сметой № 129-2017, дефектной ведомостью № 96 от 5.05.2017 г. и проектом рабочей документацией № 0030-101-01-2017-АС.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тула, ул. М. Горького, д. 6.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Работ по Договору производится в следующем порядке: В течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Договора Заказчик, на основании счета на оплату, в качестве предварительной оплаты Работ перечисляет Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости Договора, при условии предоставления Заказчику оригинала безотзывной банковской гарантии на сумму авансового платежа на срок, равный сроку выполнения работ по настоящему Договору. Проект безотзывной банковской гарантии должен быть согласован с Заказчиком. Банковская гарантия должна быть выдана банком, одобренным Министерством финансов РФ и входящим в перечень банков, опубликованных на сайте www.minfin.ru. Окончательный расчет в размере 70 % от стоимости Договора, Заказчик перечисляет Подрядчику в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами Акта приема-передачи выполненных работ, на основании счёта на оплату, с учетом всех фактически выполненных Работ и ранее подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). Передача Подрядчиком Заказчику Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) осуществляется по фактически выполненным Работам. Расчеты осуществляются по реквизитам, непосредственно указанным в договоре. Любые изменения в платежных реквизитах при исполнении Договора оформляются дополнительными соглашениями Сторон. Письма контрагентов на исполнение платежей, содержащие банковские реквизиты, не установленные Договором или изменяющие реквизиты без заключения дополнительного соглашения, не могут быть приняты к исполнению. В соответствии с проектом Договора. Началом выполнения Работ по Договору считается день, следующий за днем предоставления Подрядчику проектно-сметной и рабочей документации. Работа с 8-00 до 17-00, на предприятии с пропускным режимом (в будние дни, соответствующее оформление пропусков, допусков, разрешений). Подрядчик должен выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, в соответствии с требованиями проектно-сметной и рабочей документации, требованиями качества, установленными действующими нормами и сдать результат Работ Заказчику в установленный Договором срок. Подрядчик должен не позднее чем за 3 (три) дня до начала выполнения Работ предоставить в ОКС Заказчика списки работников Подрядчика с приложением копий документов, удостоверяющих личность (паспорт) и согласовать график выполнения работ, при этом привлекать для выполнения Работ только граждан Российской Федерации. Подрядчик должен выполнить порученные Заказчиком Работы своими силами, из своих строительных материалов и изделий, соответствующих требованиям технических регламентов и качества, с использованием своих машин и механизмов. Подрядчик должен предоставить Заказчику проект производства работ в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора. Обеспечение Работ необходимыми материалами должен осуществлять Подрядчик. Материалы, используемые при ремонте должны быть новыми, пригодными к использованию с учетом гарантийного срока установленного проектом Договора. Подрядчик должен нести ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Договора материалов до полного завершения Работ. Подрядчик должен организовать сдачу-приемку выполненных Работ. Подрядчик должен вывезти в течение 5 (пяти) дней после завершения Работ за пределы территории Заказчика, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, произвести уборку площадки, на которой выполнялись работы. Работа считается выполненной после подписания Акта приема-передачи выполненных Работ (Форма Акта Приложение № 3 к проекту Договора) Заказчиком.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    43.33.10

    Работы по облицовке полов и стен плитками

    Классификатор ОКВЭД2

    43.33

    Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы по ремонту центральной лестницы корпуса 1, площадка 1 ПАО «НПО «Стрела» "

    Кол-во: 1

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