"Работы по ремонту центральной лестницы корпуса 1, площадка 1 ПАО «НПО «Стрела» "

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата Работ по Договору производится в следующем порядке: В течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Договора Заказчик, на основании счета на оплату, в качестве предварительной оплаты Работ перечисляет Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости Договора, при условии предоставления Заказчику оригинала безотзывной банковской гарантии на сумму авансового платежа на срок, равный сроку выполнения работ по настоящему Договору. Проект безотзывной банковской гарантии должен быть согласован с Заказчиком. Банковская гарантия должна быть выдана банком, одобренным Министерством финансов РФ и входящим в перечень банков, опубликованных на сайте www.minfin.ru. Окончательный расчет в размере 70 % от стоимости Договора, Заказчик перечисляет Подрядчику в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами Акта приема-передачи выполненных работ, на основании счёта на оплату, с учетом всех фактически выполненных Работ и ранее подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). Передача Подрядчиком Заказчику Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) осуществляется по фактически выполненным Работам. Расчеты осуществляются по реквизитам, непосредственно указанным в договоре. Любые изменения в платежных реквизитах при исполнении Договора оформляются дополнительными соглашениями Сторон. Письма контрагентов на исполнение платежей, содержащие банковские реквизиты, не установленные Договором или изменяющие реквизиты без заключения дополнительного соглашения, не могут быть приняты к исполнению. В соответствии с проектом Договора. Началом выполнения Работ по Договору считается день, следующий за днем предоставления Подрядчику проектно-сметной и рабочей документации. Работа с 8-00 до 17-00, на предприятии с пропускным режимом (в будние дни, соответствующее оформление пропусков, допусков, разрешений). Подрядчик должен выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, в соответствии с требованиями проектно-сметной и рабочей документации, требованиями качества, установленными действующими нормами и сдать результат Работ Заказчику в установленный Договором срок. Подрядчик должен не позднее чем за 3 (три) дня до начала выполнения Работ предоставить в ОКС Заказчика списки работников Подрядчика с приложением копий документов, удостоверяющих личность (паспорт) и согласовать график выполнения работ, при этом привлекать для выполнения Работ только граждан Российской Федерации. Подрядчик должен выполнить порученные Заказчиком Работы своими силами, из своих строительных материалов и изделий, соответствующих требованиям технических регламентов и качества, с использованием своих машин и механизмов. Подрядчик должен предоставить Заказчику проект производства работ в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора. Обеспечение Работ необходимыми материалами должен осуществлять Подрядчик. Материалы, используемые при ремонте должны быть новыми, пригодными к использованию с учетом гарантийного срока установленного проектом Договора. Подрядчик должен нести ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Договора материалов до полного завершения Работ. Подрядчик должен организовать сдачу-приемку выполненных Работ. Подрядчик должен вывезти в течение 5 (пяти) дней после завершения Работ за пределы территории Заказчика, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, произвести уборку площадки, на которой выполнялись работы. Работа считается выполненной после подписания Акта приема-передачи выполненных Работ (Форма Акта Приложение № 3 к проекту Договора) Заказчиком.