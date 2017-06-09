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Номер извещения
31705160977
Уникальный номер закупки
30-252-2017/ЗК
Наименование закупки
Работы по ремонту центральной лестницы корпуса 1, площадка 1, ПАО «НПО «Стрела»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 10:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
Почтовый адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
Контактный телефон
+7 4872 39-37-82
Факс
+7 4872 34-11-04
Адрес электронной почты
zakupki@npostrela.net
Ф.И.О. контактного лица
Лосева Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Тула
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по ремонту центральной лестницы корпуса 1, площадка 1 ПАО «НПО «Стрела»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 10:00 GMT +309.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705160977Дата и время окончания срока приема заявок Работы по ремонту центральной лестницы корпуса 1, площадка 1 ПАО «НПО «Стрела» Тула
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2017 10:0009.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705160977Дата и время вскрытия заявок Работы по ремонту центральной лестницы корпуса 1, площадка 1 ПАО «НПО «Стрела» Тула
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по ремонту центральной лестницы корпуса 1, площадка 1 ПАО «НПО «Стрела»
Начальная цена
15 805 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом Договора, локальной сметой № 129-2017, дефектной ведомостью № 96 от 5.05.2017 г. и проектом рабочей документацией № 0030-101-01-2017-АС.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тула, ул. М. Горького, д. 6.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО СТРЕЛА
Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА
Адрес местонахождения
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
43.33.10
43.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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