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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП717326
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка Канцелярии для нужд ООО "Эльгауголь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 09:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-21-35
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Ekaterina.Bodoeva@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Бодоева Екатерина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
г. Нерюнгри
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Канцелярии для нужд ООО "Эльгауголь"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Канцелярии для нужд ООО "Эльгауголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- Россия, Республика Саха (Якутия), ПОВАГОННЫЕ - Станция Нерюнгри-Грузовая Д.-Вост. ЖД код 911605, КОНТЕЙНЕРНЫЕ - Станция Беркакит Д.-Вост. ЖД код 911408 - Россия, Республика Саха (Якутия), ст. Нерюнгри-Пассажирская, Д.Вост.ЖД. Грузополучатель АО ХК "Якутуголь", код 7853, ОКПО 00161878. 678960, РФ, Республика (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1 - Россия, Республика Саха (Якутия), 678960, г. Нерюнгри, ул. Набережная 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
32.99.12.120
17.23
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 231
Кол-во: 2
Кол-во: 33
Кол-во: 98
Кол-во: 30
Кол-во: 80
Кол-во: 61
Кол-во: 50
Кол-во: 195
Кол-во: 355
Кол-во: 368
Кол-во: 282
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 190
Кол-во: 25
Кол-во: 700
Кол-во: 250
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 390
Кол-во: 619
Кол-во: 166
Кол-во: 715
Кол-во: 25
Кол-во: 117
Кол-во: 142
Кол-во: 121
Кол-во: 87
Кол-во: 87
Кол-во: 149
Кол-во: 1243
Кол-во: 64
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 77
Кол-во: 111
Кол-во: 295
Кол-во: 62
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 63
Кол-во: 172
Кол-во: 20
Кол-во: 59
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 150
Кол-во: 35
Кол-во: 124
Кол-во: 512
Кол-во: 709
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 97
Кол-во: 164
Кол-во: 107
Кол-во: 19
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 192
Кол-во: 64
Кол-во: 71
Кол-во: 125
Кол-во: 182
Кол-во: 119
Кол-во: 40
Кол-во: 269
Кол-во: 36
Закупка Канцелярии для нужд ООО "Эльгауголь"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Канцелярии для нужд ООО "Эльгауголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- Станция Верхнезейск ДВ жд, код 913206 с подачей на станцию Верхний Улак Грузополучатель – АО «Металлургшахтспецстрой», код 6187 Код ОКПО – 98288783 Почтовый адрес – 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, Северная,5 В графе «Особые отметки отправителя» железнодорожной транспортной накладной указывать: «Груз для ООО «Эльгауголь».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
32.99.12.120
17.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 72
Кол-во: 25
Кол-во: 40
Кол-во: 39
Кол-во: 30
Кол-во: 349
Кол-во: 364
Кол-во: 206
Кол-во: 1068
Кол-во: 1074
Кол-во: 98
Кол-во: 1445
Кол-во: 92
Кол-во: 175
Кол-во: 117
Кол-во: 86
Кол-во: 109
Кол-во: 61
Кол-во: 46
Кол-во: 48
Кол-во: 72
Кол-во: 49
Кол-во: 94
Кол-во: 410
Кол-во: 40
Кол-во: 65
Кол-во: 71
Кол-во: 16
Кол-во: 5
Кол-во: 54
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Кол-во: 61
Кол-во: 50
Кол-во: 76
Кол-во: 14
Кол-во: 106
Кол-во: 153
Кол-во: 35
Кол-во: 278
Кол-во: 22
Кол-во: 22
Кол-во: 22
Кол-во: 24
Кол-во: 6
Кол-во: 112
Кол-во: 80
Кол-во: 92
Кол-во: 82
Кол-во: 34
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