Поставка оборудования для кухни для оснащения объекта: "Школа на 550 мест, расположенная по адресу: Нижегородская область, Богородский район, пос. Новинки, земельный участок с кадастровым номером 52:24:0040001:4213 (квартал № 23)" 0832200006621000431

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0832200006621000431 Уникальный номер закупки 0832200006621000431 Номер закупки Наименование закупки Поставка оборудования для кухни для оснащения объекта: "Школа на 550 мест, расположенная по адресу: Нижегородская область, Богородский район, пос. Новинки, земельный участок с кадастровым номером 52:24:0040001:4213 (квартал № 23)" 0832200006621000431 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форм Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

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