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Номер извещения
0832200006621000431
Уникальный номер закупки
0832200006621000431
Наименование закупки
Поставка оборудования для кухни для оснащения объекта: "Школа на 550 мест, расположенная по адресу: Нижегородская область, Богородский район, пос. Новинки, земельный участок с кадастровым номером 52:24:0040001:4213 (квартал № 23)" 0832200006621000431
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форм
Дата публикации
13.05.2021 15:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования для кухни для оснащения объекта: "Школа на 550 мест, расположенная по адресу: Нижегородская область, Богородский район, пос. Новинки, земельный участок с кадастровым номером 52:24:0040001:4213 (квартал № 23)"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0832200006621000431Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для кухни для оснащения объекта: "Школа на 550 мест, расположенная по адресу: Нижегородская область, Богородский район, пос. Новинки, земельный участок с кадастровым номером 52:24:0040001:4213 (квартал № 23)"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для кухни для оснащения объекта: "Школа на 550 мест, расположенная по адресу: Нижегородская область, Богородский район, пос. Новинки, земельный участок с кадастровым номером 52:24:0040001:4213 (квартал № 23)"
Начальная цена
2 506 694,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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