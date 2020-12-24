Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров автомобильным транспортом общего пользования во внутрирайонном сообщении на территории Починковского муниципального округа Нижегородской области по маршруту № 114 «Починки-Шагаево» 0332300141320000053

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0332300141320000053 Уникальный номер закупки 0332300141320000053 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров автомобильным транспортом общего пользования во внутрирайонном сообщении на территории Починковского муниципального округа Нижегородской области по маршруту № 114 «Починки-Шагаево» 0332300141320000053 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форм Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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