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    Главная / Торги / Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров автомобильным транспортом общего пользования во внутрирайонном сообщении на территории Починковского муниципального округа Нижегородской области по маршруту № 107А «Починки-Газопровод» 0332300141320000051

    Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров автомобильным транспортом общего пользования во внутрирайонном сообщении на территории Починковского муниципального округа Нижегородской области по маршруту № 107А «Починки-Газопровод» 0332300141320000051

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 08:0024.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0332300141320000051Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров автомобильным транспортом общего пользования во внутрирайонном сообщении на территории Починковского муниципального округа Нижегородской области по маршруту № 107А «Починки-Газопровод»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0332300141320000051

    Уникальный номер закупки

    0332300141320000051

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров автомобильным транспортом общего пользования во внутрирайонном сообщении на территории Починковского муниципального округа Нижегородской области по маршруту № 107А «Починки-Газопровод» 0332300141320000051

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форм

    Дата публикации

    16.12.2020 10:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
    Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 0

    Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров автомобильным транспортом общего пользования во внутрирайонном сообщении на территории Починковского муниципального округа Нижегородской области по маршруту № 107А «Починки-Газопровод»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура приостановлена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0332300141320000051Подведение итогов не позднее Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров автомобильным транспортом общего пользования во внутрирайонном сообщении на территории Починковского муниципального округа Нижегородской области по маршруту № 107А «Починки-Газопровод»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров автомобильным транспортом общего пользования во внутрирайонном сообщении на территории Починковского муниципального округа Нижегородской области по маршруту № 107А «Починки-Газопровод»

    Начальная цена

    1 994 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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