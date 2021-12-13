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    Главная / Торги / Приобретение в государственную собственность жилого помещения (благоустроенная квартира) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в пгт. Ясногорск, Оловяннинского района, Забайкальского края (13665-ЗПвЭФ) 0891200000621013228

    Приобретение в государственную собственность жилого помещения (благоустроенная квартира) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в пгт. Ясногорск, Оловяннинского района, Забайкальского края (13665-ЗПвЭФ) 0891200000621013228

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 01:0013.12.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0891200000621013228Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение в государственную собственность жилого помещения (благоустроенная квартира) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в пгт. Ясногорск, Оловяннинского района, Забайкальского края (13665-ЗПвЭФ)Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0891200000621013228

    Уникальный номер закупки

    0891200000621013228

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение в государственную собственность жилого помещения (благоустроенная квартира) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в пгт. Ясногорск, Оловяннинского района, Забайкальского края (13665-ЗПвЭФ) 0891200000621013228

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форм

    Дата публикации

    03.12.2021 13:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК"
    Все закупки и тендеры ГКУ "ЗАБГОСЗАКУП"

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 0

    Приобретение в государственную собственность жилого помещения (благоустроенная квартира) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в пгт. Ясногорск, Оловяннинского района, Забайкальского края (13665-ЗПвЭФ)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура приостановлена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0891200000621013228Подведение итогов не позднее Приобретение в государственную собственность жилого помещения (благоустроенная квартира) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в пгт. Ясногорск, Оловяннинского района, Забайкальского края (13665-ЗПвЭФ)

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение в государственную собственность жилого помещения (благоустроенная квартира) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в пгт. Ясногорск, Оловяннинского района, Забайкальского края (13665-ЗПвЭФ)

    Начальная цена

    942 132,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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