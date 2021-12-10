Приобретение в государственную собственность жилого помещения для обеспечения жилыми помещениями граждан по переселению из аварийного жилищного фонда в г. Чита Забайкальского края (Лот 72) (13309-ЗПвЭФ) 0891200000621013005

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0891200000621013005 Уникальный номер закупки 0891200000621013005 Номер закупки Наименование закупки Приобретение в государственную собственность жилого помещения для обеспечения жилыми помещениями граждан по переселению из аварийного жилищного фонда в г. Чита Забайкальского края (Лот 72) (13309-ЗПвЭФ) 0891200000621013005 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форм Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК"

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