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Номер извещения
0891200000621012992
Уникальный номер закупки
0891200000621012992
Наименование закупки
Приобретение в государственную собственность жилого помещения для обеспечения жилыми помещениями граждан по переселению из аварийного жилищного фонда в г. Чита Забайкальского края (Лот 36) (13265-ЗПвЭФ) 0891200000621012992
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форм
Дата публикации
02.12.2021 11:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Приобретение в государственную собственность жилого помещения для обеспечения жилыми помещениями граждан по переселению из аварийного жилищного фонда в г. Чита Забайкальского края (Лот 36) (13265-ЗПвЭФ)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0891200000621012992Подведение итогов не позднее Приобретение в государственную собственность жилого помещения для обеспечения жилыми помещениями граждан по переселению из аварийного жилищного фонда в г. Чита Забайкальского края (Лот 36) (13265-ЗПвЭФ)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение в государственную собственность жилого помещения для обеспечения жилыми помещениями граждан по переселению из аварийного жилищного фонда в г. Чита Забайкальского края (Лот 36) (13265-ЗПвЭФ)
Начальная цена
3 801 680,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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