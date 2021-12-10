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Номер извещения
0332300349521000322
Уникальный номер закупки
0332300349521000322
Наименование закупки
приобретение жилого помещения (квартира) общей площадью не менее 30 кв. м., расположенного в многоквартирном жилом доме с подведенными и подключенными коммуникациями для обеспечения детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 0332300349521000322
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форм
Дата публикации
01.12.2021 15:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение жилого помещения (квартира) общей площадью не менее 30 кв. м., расположенного в многоквартирном жилом доме с подведенными и подключенными коммуникациями для обеспечения детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0332300349521000322Подведение итогов не позднее приобретение жилого помещения (квартира) общей площадью не менее 30 кв. м., расположенного в многоквартирном жилом доме с подведенными и подключенными коммуникациями для обеспечения детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение жилого помещения (квартира) общей площадью не менее 30 кв. м., расположенного в многоквартирном жилом доме с подведенными и подключенными коммуникациями для обеспечения детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Начальная цена
2 060 520,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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