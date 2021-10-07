Проведение запроса предложений по определению поставщиков на поставку лекарственного препарата «Лантус СолоСтар» по решению врачебной комиссии в рамках льготного лекарственного обеспечения на 2021 год. 0142200001321021650

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0142200001321021650 Уникальный номер закупки 0142200001321021650 Номер закупки Наименование закупки Проведение запроса предложений по определению поставщиков на поставку лекарственного препарата «Лантус СолоСтар» по решению врачебной комиссии в рамках льготного лекарственного обеспечения на 2021 год. 0142200001321021650 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форм Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

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