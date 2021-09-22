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Номер извещения
0373100037621000079
Уникальный номер закупки
0373100037621000079
Наименование закупки
Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт зданий учебных корпусов Уральского института управления – филиала РАНХиГС по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 66, Литер А, Литер Б 0373100037621000079
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форм
Дата публикации
14.09.2021 12:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт зданий учебных корпусов Уральского института управления – филиала РАНХиГС по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 66, Литер А, Литер Б
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0373100037621000079Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт зданий учебных корпусов Уральского института управления – филиала РАНХиГС по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 66, Литер А, Литер Б
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт зданий учебных корпусов Уральского института управления – филиала РАНХиГС по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 66, Литер А, Литер Б
Начальная цена
40 562 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов