Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт зданий учебных корпусов Уральского института управления – филиала РАНХиГС по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 66, Литер А, Литер Б 0373100037621000079

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0373100037621000079 Уникальный номер закупки 0373100037621000079 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт зданий учебных корпусов Уральского института управления – филиала РАНХиГС по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 66, Литер А, Литер Б 0373100037621000079 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форм Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Все закупки и тендеры РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, АКАДЕМИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ, РАНХИГС, ФГБОУ ВО "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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